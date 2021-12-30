Fahrettin Altun'dan 'İyi ki Varsın Eren' paylaşımı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, "İyi ki varsın Eren…" dedi.Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, PKK ile girilen çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan film, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da da vizyona girecek.
Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, PKK ile girilen çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan film, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da da vizyona girecek.