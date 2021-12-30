https://tr.sputniknews.com/20211230/fahrettin-altundan-kesisme-iyi-ki-varsin-eren-paylasimi-1052258357.html

Fahrettin Altun'dan 'İyi ki Varsın Eren' paylaşımı

Fahrettin Altun'dan 'İyi ki Varsın Eren' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1 Ocak 2022'de gösterime girecek olan TRT Ortak Yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin fragmanını... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T14:47+0300

2021-12-30T14:47+0300

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türkiye

fahrettin altun

sinema

eren bülbül

paylaşım

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, "İyi ki varsın Eren…" dedi.Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, PKK ile girilen çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan film, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da da vizyona girecek.

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fahrettin altun, sinema, eren bülbül, paylaşım