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Fahrettin Altun'dan 'İyi ki Varsın Eren' paylaşımı
Fahrettin Altun'dan 'İyi ki Varsın Eren' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1 Ocak 2022'de gösterime girecek olan TRT Ortak Yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin fragmanını... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T14:47+0300
2021-12-30T14:48+0300
türkiye
fahrettin altun
sinema
eren bülbül
paylaşım
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, "İyi ki varsın Eren…" dedi.Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, PKK ile girilen çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan film, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da da vizyona girecek.
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fahrettin altun, sinema, eren bülbül, paylaşım

Fahrettin Altun'dan 'İyi ki Varsın Eren' paylaşımı

14:47 30.12.2021 (güncellendi: 14:48 30.12.2021)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1 Ocak 2022'de gösterime girecek olan TRT Ortak Yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin fragmanını paylaştı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, "İyi ki varsın Eren…" dedi.
Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, PKK ile girilen çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan film, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da da vizyona girecek.
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