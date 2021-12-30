Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kılıçdaroğlu'na cevap
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211230/istanbulda-yogun-bakimdaki-hastaya-cinsel-saldiri-gaflete-dustum-1052254474.html
İstanbul'da yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırı: 'Gaflete düştüm'
İstanbul'da yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırı: 'Gaflete düştüm'
İstanbul Zeytinburnu'nda koronavirüs yoğun bakım servisinde yatan kadın hastaya cinsel saldırıda bulunan, hasta bakıcı N.Ö., 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T12:42+0300
2021-12-30T12:42+0300
türkiye
cinsel taciz
hastane
taciz
yoğun bakım
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104131/40/1041314022_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_2a0ad4f1cc88dddd1a3e6b972af70221.jpg
Olay, mayıs ayında Zeytinburnu’nda bulunan bir hastanede meydana geldi. Z.A. koronavirüs tanısı ile yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde görevli hasta bakıcı N.Ö. (56) bakım işlemlerini yapmak için Z.A.’nın odasına girdi. Bakım yaparken Z.A.’ya cinsel saldırıda bulunan N.Ö. odaya gelen hemşire tarafından fark edildi. Gözaltına alınan N.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık N.Ö. bulunduğu cezaevinde getirildi. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Esas hakkında son savunmasını yapan sanık avukatı şunları söyledi: "Mağdur dinlendiği celsede sanık için defalarca ‘iyi bir insan’ ifadesini kullanmıştır. N.Ö. benim annemin yoğun bakımda kaldığı süre boyunca anneme ve bana yardımcı oldu. Diğer hastaların duasını aldığını düşünüyorum" demesinin üzerine mahkeme başkanı "İnsan tahlili yapmıyoruz. Mahkemede herkes eşittir" dedi.'Üzgünüm'N.Ö son savunmasında, 7 yıldır aynı hastanede çalıştığını belirterek, "Bu zamana kadar yanlış bir hareketim olmadı. O akşamki nöbetteydim. Yarım saatte bir hastaları dolaşmamız gerekiyordu. Çünkü hastaların idrar torbaları doluyor yeri geliyor patlıyor, temizliyoruz. Hemşire yanında oturuyordum. Bir hastanın odasından tak tak diye ses gelmeye başladı. Gittiğimde hasta kadın bezimi değiştirir misin dedi. Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm" ifadelerini kullandı.Mahkeme heyeti N.Ö'ye "cinsel saldırı" suçundan 9 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.İddianamedenBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Zeytinburnu’nda bulunan hastanede müştekinin koronavirüs nedeniyle yoğun bakım servisinde yatmakta olduğu ve bakıma muhtaç olduğu kaydedildi. Olay günü müştekinin bakımını yapmak üzere içeri giren hasta bakıcı N.Ö.’nun müştekinin temizliğini yaptığı, daha sonra müştekinin istememesine rağmen vücudunun diğer bölgelerini de temizlemeye başladığı belirtildi. Göğüslerini temizleme bahanesiyle taciz ettiği , daha sonrasında odaya başka bir sağlık görevlisinin gelmesi ile şüphelinin müştekiden uzaklaştığı iddianamede yer aldı.Şüphelinin olay günü alınan ilk ifadesinde temizlemek için içeriye girdiği bakımını yaparken ayağının kayarak müştekinin üzerine düştüğünü söyledi. Olay gününe ait kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra şüphelin söylediği gibi ayağının kayarak müştekinin üzerine düşmediği, müştekinin üzerinde uzun süre beklediği ve düşme şeklinde olmadığı iddianame belirtildi. Şüpheli N.Ö. hakkında "cinsel saldırı" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104131/40/1041314022_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_1013c6acaea4f40402a5602223c93d35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cinsel taciz, hastane, taciz, yoğun bakım, koronavirüs

İstanbul'da yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırı: 'Gaflete düştüm'

12:42 30.12.2021
© AFP 2021 / STR60 bin metrekare büyüklüğündeki hastanenin yaklaşık yarısı izolasyon ünitesinden oluşuyor ve 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.
60 bin metrekare büyüklüğündeki hastanenin yaklaşık yarısı izolasyon ünitesinden oluşuyor ve 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / STR
Abone ol
İstanbul Zeytinburnu'nda koronavirüs yoğun bakım servisinde yatan kadın hastaya cinsel saldırıda bulunan, hasta bakıcı N.Ö., 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, mahkemedeki savunmasında, "Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm" dedi.
Olay, mayıs ayında Zeytinburnu’nda bulunan bir hastanede meydana geldi. Z.A. koronavirüs tanısı ile yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde görevli hasta bakıcı N.Ö. (56) bakım işlemlerini yapmak için Z.A.’nın odasına girdi. Bakım yaparken Z.A.’ya cinsel saldırıda bulunan N.Ö. odaya gelen hemşire tarafından fark edildi. Gözaltına alınan N.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık N.Ö. bulunduğu cezaevinde getirildi. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Esas hakkında son savunmasını yapan sanık avukatı şunları söyledi: "Mağdur dinlendiği celsede sanık için defalarca ‘iyi bir insan’ ifadesini kullanmıştır. N.Ö. benim annemin yoğun bakımda kaldığı süre boyunca anneme ve bana yardımcı oldu. Diğer hastaların duasını aldığını düşünüyorum" demesinin üzerine mahkeme başkanı "İnsan tahlili yapmıyoruz. Mahkemede herkes eşittir" dedi.

'Üzgünüm'

N.Ö son savunmasında, 7 yıldır aynı hastanede çalıştığını belirterek, "Bu zamana kadar yanlış bir hareketim olmadı. O akşamki nöbetteydim. Yarım saatte bir hastaları dolaşmamız gerekiyordu. Çünkü hastaların idrar torbaları doluyor yeri geliyor patlıyor, temizliyoruz. Hemşire yanında oturuyordum. Bir hastanın odasından tak tak diye ses gelmeye başladı. Gittiğimde hasta kadın bezimi değiştirir misin dedi. Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti N.Ö'ye "cinsel saldırı" suçundan 9 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Zeytinburnu’nda bulunan hastanede müştekinin koronavirüs nedeniyle yoğun bakım servisinde yatmakta olduğu ve bakıma muhtaç olduğu kaydedildi. Olay günü müştekinin bakımını yapmak üzere içeri giren hasta bakıcı N.Ö.’nun müştekinin temizliğini yaptığı, daha sonra müştekinin istememesine rağmen vücudunun diğer bölgelerini de temizlemeye başladığı belirtildi. Göğüslerini temizleme bahanesiyle taciz ettiği , daha sonrasında odaya başka bir sağlık görevlisinin gelmesi ile şüphelinin müştekiden uzaklaştığı iddianamede yer aldı.
Şüphelinin olay günü alınan ilk ifadesinde temizlemek için içeriye girdiği bakımını yaparken ayağının kayarak müştekinin üzerine düştüğünü söyledi. Olay gününe ait kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra şüphelin söylediği gibi ayağının kayarak müştekinin üzerine düşmediği, müştekinin üzerinde uzun süre beklediği ve düşme şeklinde olmadığı iddianame belirtildi. Şüpheli N.Ö. hakkında "cinsel saldırı" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:54Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kılıçdaroğlu'na cevap
12:51Bilim insanları, Omicron varyantını engelleyen antikorları tespit etti
12:43Çeşme'de oteller yılbaşı nedeniyle yüzde 100 doldu
12:42İstanbul'da yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırı: 'Gaflete düştüm'
12:28Putin’den Erdoğan’a yeni yıl tebriği
12:26Diyanet'ten yılbaşı fetvası: Noel Baba süslemeli pasta ve piyango bileti caiz değil
12:23Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı
12:23İstanbul’da 70 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi
12:14Yılbaşı öncesi eş zamanlı operasyon: Aranan 1072 kişi yakalandı
12:10Prof. Sakarya: Omicron'da 18 yaş altı süper bulaştırıcı grupta
12:02Pitbull saldırısında köpeklerin sahibi site yöneticisinin ifadesi ortaya çıktı
11:59Çocuk istismarcısı Epstein'in ortağı Ghislaine Maxwell, daha az ceza almak için konuşacak mı?
11:55Elon Musk'tan kendisini BM'ye şikayet eden Çin'e: Uzay son derece muazzam, uydular ise çok küçük
11:45İGİAD: İstanbul'da insani geçim ücreti 5 bin 303 lira
11:431 yılda fiyatlar yüzde 200 arttı: Kuru yemişte kilo devri bitti, gram dönemi başladı
11:37Ankara'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı
11:30Murat Övüç’ün oğlu hapis cezası aldı
11:27MEB'den Kılıçdaroğlu'nun 'Danıştay'ın kararına uyulmuyor' iddiasına yanıt
11:17Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver, 10 yıllık dava sürecinin ardından boşandı
11:17IŞİD yöneticisi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı