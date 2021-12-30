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Türkiye
Mülakkatta elenen öğretmen adayları için MEB'e gelen Kılıçdaroğlu, binaya alınmadı
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POLİTİKA
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Mülakkatta elenen öğretmen adayları için MEB'e gelen Kılıçdaroğlu, binaya alınmadı
Mülakkatta elenen öğretmen adayları için MEB'e gelen Kılıçdaroğlu, binaya alınmadı
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun mülakatta elenen öğretmen adayları için Milli Eğitim Bakanlığı binasına geldi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T13:10+0300
2021-12-30T13:21+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
milli eğitim bakanlığı
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KPSS’de yüksek puan alıp, mülakatlarda elenen öğrencilerin durumunu görüşmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebine geri dönüş yapılmamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na geldi. Kılıçdaroğlu'nun binaya girişine izin verilmedi.Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklamalarda bulunan CHP lideri, "Bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu gasp edilme Saray'ın talimatı ile yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en insani görevimdir. Nerede torpil, adam kayırmacılık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS'de 80, 90, 95 puan evlatlarımızın sözlü mülakatlardan elendiğini duydum. Gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır." dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, milli eğitim bakanlığı

Mülakkatta elenen öğretmen adayları için MEB'e gelen Kılıçdaroğlu, binaya alınmadı

13:10 30.12.2021 (güncellendi: 13:21 30.12.2021)
© FotoğrafKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© Fotoğraf
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CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun mülakatta elenen öğretmen adayları için Milli Eğitim Bakanlığı binasına geldi.
KPSS’de yüksek puan alıp, mülakatlarda elenen öğrencilerin durumunu görüşmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebine geri dönüş yapılmamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na geldi. Kılıçdaroğlu'nun binaya girişine izin verilmedi.
Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklamalarda bulunan CHP lideri, "Bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu gasp edilme Saray'ın talimatı ile yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en insani görevimdir. Nerede torpil, adam kayırmacılık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS'de 80, 90, 95 puan evlatlarımızın sözlü mülakatlardan elendiğini duydum. Gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır." dedi.
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