Lugansk: Ukraynalı sabotajcılar, bir Halk Milisi askerini kaçırdı

LNR Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, "27 Aralık'ta Ukrayna özel operasyon kuvvetlerine bağlı bir sabotaj grubu, mevcut anlaşmaları ihlal ederek Lugansk Halk Milisi'nin bir askerini kaçırdı" dedi.Kaçırılan askerin bulunduğu yerde yapılan incelemelerde arbede ve kan izlerine rastlandığını anlatan Filiponenko, bunun Halk Milisi üyesine güç uygulandığının kanıtı olduğunu belirtti.Elde edilen verilere göre şu anda kaçırılan askere fiziksel ve ahlaki baskı yapıldığını kaydeden Filiponenko, "Ukraynalı militanların suç eylemlerinin meşru gösterilmesi amacıyla askeri yalan ifade vermeye zorlamak ve bir kanıt temeli oluşturmak için yasaklı tıbbi ürünler de kullanılıyor" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR), Ukraynalı sabotajcıların Donbass'taki kesişme hattında Lugansk Halk Milisi'nin bir askerini kaçırdığını açıkladı.
LNR Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, "27 Aralık'ta Ukrayna özel operasyon kuvvetlerine bağlı bir sabotaj grubu, mevcut anlaşmaları ihlal ederek Lugansk Halk Milisi'nin bir askerini kaçırdı" dedi.
Kaçırılan askerin bulunduğu yerde yapılan incelemelerde arbede ve kan izlerine rastlandığını anlatan Filiponenko, bunun Halk Milisi üyesine güç uygulandığının kanıtı olduğunu belirtti.
Elde edilen verilere göre şu anda kaçırılan askere fiziksel ve ahlaki baskı yapıldığını kaydeden Filiponenko, "Ukraynalı militanların suç eylemlerinin meşru gösterilmesi amacıyla askeri yalan ifade vermeye zorlamak ve bir kanıt temeli oluşturmak için yasaklı tıbbi ürünler de kullanılıyor" ifadelerini kullandı.