https://tr.sputniknews.com/20211230/milli-piyangoya-ragbet-neden-azaliyor-1052266419.html

Milli Piyango’ya rağbet neden azalıyor?

Milli Piyango’ya rağbet neden azalıyor?

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Milli Piyango ve Sisal Şans’ın mevcut durumunu Radyo Sputnik’te değerlendirdi. Yavuzyılmaz “Maalesef talih kuşu olan o masum beyaz... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T17:41+0300

2021-12-30T17:41+0300

2021-12-30T17:41+0300

seyir hali

radyo

kumar

demirören grubu

türkiye varlık fonu

sayısal loto

muafiyet

milli piyango idaresi

sisal şans

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052266246_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_432d9d65c2371f0b84e634192960bbfa.jpg

Milli Piyango’ya rağbet neden azalıyor? 30.12.2021 SEYİR HALİ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şans oyunlarının Milli Piyango İdaresi’nden Şisal Şans’a devrinden beri gözlenen değişimleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Milli Piyango İdaresi yönetiminde ikramiyenin veraset ve intikal vergisinden muaf olduğunu hatırlatan Yavuzyılmaz, Sisal Şans yönetiminde bu muafiyetin mevcut olmadığını “Bildiğiniz gibi yılbaşı gecesi verilecek büyük ikramiye tutarı açıklandı. Ne kadar açıklandı? 120 milyon lira olarak açıklandı. Gerçekten talihli vatandaşların toplam cebine kalacak tutar 120 milyon lira mı? Hayır, değil. Daha önce Milli Piyango İdaresi şans oyunu çekilişlerini yaparken bu idareye tanınan bir muafiyet vardı. O da veraset ve intikal vergisinden muaftı. Yani Milli Piyango ve şans oyunlarını oynayan vatandaşa ne kadar ikramiye çıkarsa çıksın hiçbir kesinti uygulanmıyordu. Vatandaşımız gidiyordu, parasını alıyordu. Şimdi bu değişti. Sisal Şans ile şans oyunu çekilişlerinde devredildikten sonra bu muafiyet ortadan kalktığı için vatandaşlarımız 7 bin 703 liranın üzerinde kazandıkları tüm ikramiyelerde yüzde 20 veraset ve intikal vergisi ödeyecekler. 1 Ağustos 2020 yılı itibariyle ödemeye de başladılar. Dolayısıyla 120 milyon liralık büyük ikramiye diye anlatılan ikramiye tutarı bir vatandaş tarafından kazanılırsa cebine 96 milyon lira kalacak. Bu uygulamaya geçildiyse ilan edilmesi gerekir. Televizyonda Milli Piyango reklamı varken ya alttan yazı olarak geçecek, var mı böyle bir açıklama? Yok. Biletin üzerinde yazıyor mu? Yok. Tam AK Parti’ye uygun bir devredilen, özelleştirilen kapsamdaki bir uygulamanın yansıma biçimidir” diye aktardı.‘Türkiye Varlık Fonu, şans oyunlarındaki KDV’yi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarmıyor’Yavuzyılmaz, biletlerden toplanan vergiler hakkında “Daha önce Milli Piyango bileti alırken ne yapıyorduk? Yüzde 18 KDV’li fiyatını ödüyor, bileti alıyorduk. Vergi nereye gidiyordu? Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kasasında toplanıyordu. Yine gidiyoruz, yüzde 18 KDV dahil Milli Piyango biletini alıyoruz. Sonra Sisal Şans bu hasılatı topluyor. Yüzde 18 KDV’li kendisine ödenen bilet tutarını Türkiye Varlık Fonu’na aktarıyor. Türkiye Varlık Fonu da normalde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarması lazım ama aktarmıyor çünkü Türkiye Varlık Fonu, devlet içinde devlet. ‘Benim vergi muafiyetim var. Katma değer vergisinden muafım o yüzden ben ödemeyeceğim’ diyor. Buna dayanarak da aktarmıyor. Aslında vergiyi Türkiye Varlık Fonu toplamış oluyor. Bir ülkede sadece Maliye Bakanlığı’nın vergi toplaması gerekirken devlet içinde devlet olan bir başka şirket vatandaşın vergisini topluyor. Kanuni bir düzenlemeyle bunun üstüne çöküyor” diye konuştu.‘Talih kuşu olan o masum beyaz güvercin siyah bir kargaya dönüşmüş’Türk Lirası’nın kur karşısında yaşadığı değer kaybına dikkat çeken Yavuzyılmaz, bu durumun ikramiye değerlerinde de düşüşe yol açtığını “Dolar karşısında Türk Lirası değer kaybediyor. 1 doların karşısında Türk Lirası şu anda 12-13 Lira yani 12-13 kat daha aşağıda görünüyor. Dolayısıyla bir noktada bu dövizin yükseldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz yılın büyük ikramiyesinin bugüne kadar ki değer kaybına bakarsan yaklaşık 7 milyon dolarlık bir değer kaybına ulaşmış durumdadır. Maalesef talih kuşu olan o masum beyaz güvercin, siyah bir kargaya dönüşmüş. O da sarayın tepesine konmuş durumdadır” diye vurguladı.‘Sayısal Loto’da Türkiye nüfusunun hepsi farklı kolon oynasa çıkma olasılığı yüzde 20’nin altında’Yavuzyılmaz, ikramiye kazanma şansının düşürülmesinin rağbeti azalttığını “İkramiyenin kazanılması oldukça zorlaştırıldı. Bilet veya kolon fiyatlarına yüzde yüz zam yapıldı. Aynı zamanda büyük ikramiye çıkma olasılığı zorlaştırıldı. Sayısal Loto’da daha önce büyük ikramiye çıkma olasılığı 14 milyonda 1 iken şu anda 622 milyonda bir yani Türkiye nüfusunun hepsi farklı kolon oynasa bile çıkma olasılığı yüzde 20’nin altındadır. Vatandaşlar önce bir süre şans veriyor ama sonra bakıyor imkansız gibi, oynamamaya başlıyor” diye belirtiyor.‘Bir yazılım üzerinden oynattığınız oyun aslında kumara giriyor, orada bir eşit şans yok’Sisal Şans’ın internet üzerinden de oyunlar oynattığını söyleyen Yavuzyılmaz, bu şekilde şans oyunu oynatmanın kumara girdiğini “Bu kısım oldukça tehlikeli çünkü eşit şanslarınızı yarıştırdığınız küreli çekilişlerin dışında bir yazılım üzerinden oynattığınız oyun aslında kumara giriyor. Orada bir eşit şans yok. Yazılım ‘5. oynayan kişiye 20 lira ikramiye ver’ diyor. Daha önceden programlanmış bir sisteme giriyorsunuz. Beşinci oyuncu olarak katıldığınızı biliyorsanız ve yazılımda beşinci kişinin kazanacağını önceden haber aldıysanız zaten ikramiye size çıkacak demektir. Sisal Şans’ın yüzde 51’i Demirören grubu yüzde 49’u İtalyan Sisal SPA’ya ait. Sisal SPA’nın resmi internet sitesine girdiğinizde karşınıza bahis, kumar oynatmak suçtur diye yazı çıkıyor. Türkiye’de kumar oynatıldığı için kapatılmış yasaklı sitelerden bir tanesidir. Türkiye’de yanına bir Türk firma alarak ihaleye giriyor ve devri o konsorsiyuma yapılıyor” diye ifade etti.‘Sisal Şans, elde ettiği hasılatı ve oynanan kolon sayısını Milli Piyango İdaresi’ne bildirmiyor’Yavuzyılmaz, Sisal Şans’ın denetlenmesi konusunda “Şu anda Milli Piyango İdaresi’nin Sisal Şans’ı denetleme görevi var. 2020 yılı Milli Piyango İdaresi Sayıştay Raporu’nda yer alıyor. Bu denetleme görevini yerine getiremiyor. Ne kadar hasılat elde edildiği, ne kadar kolon oynandığı bildirilmiyor. Talihlilerin adı, soyadı, bilgileri ne? Bunlar da bildirilmiyor. Bu alan kuralsız bir hale dönüştürülmüş. Hükümet ‘şans oyunlarını sana devrettim. Para ver de ne yapıyorsan yap’ diyor. Vatandaşı bu kar hırsıyla tutuşan şirketlerin önünde yem ediyorlar” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, kumar, demirören grubu, türkiye varlık fonu, sayısal loto, muafiyet, milli piyango idaresi, sisal şans, аудио