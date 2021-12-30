https://tr.sputniknews.com/20211230/netflixten-rusyada-federal-kanallarin-yayinlarina-yer-vermesi-istendi--1052258636.html

Netflix'ten Rusya'da federal kanalların yayınlarına yer vermesi istendi

Netflix'ten Rusya'da federal kanalların yayınlarına yer vermesi istendi

Rusya’nın medya düzenleme kurumu Roskomnadzor, Netflix’i görsel işitsel medya listesine aldı. Bu, Netflix’in Rusya’da kendini yerel yasalara adapte etmek adına... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T14:50+0300

2021-12-30T14:50+0300

2021-12-30T15:12+0300

rusya

roskomnadzor

netflix

yaşam

şirket

hisse

pervıy kanal

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Roskomnadzor’un, Netflix’i ‘görsel işitsel medya’ tanımlaması yapılan medya kuruluşlarının yer aldığı listeye kaydettiği belirtildi. Söz konusu listeye alınan medya kuruluşlarının, kendilerini hukuki olarak Rusya yasalarına adapte etmesi gerekiyor. Buna göre ABD merkezli Netflix Inc. şirketinin iki ay içerisinde Rusya’da tüzel bir kuruluş oluşturulması ve bu kuruluşun yüzde 80 hissesine sahip olacak yerel bir partner bulması gerekiyor. Netflix’in Rusya’da kuracağı şirketin hisselerinin tamamını kontrol etmek istemesi hâlindeyse, bu izni alabilmesi için ilgili hükümet komisyonuna başvurması gerekecek. Bunun yanında, ‘görsel işitsel medya’ tanımlaması altına alınması ile Nexflix’in Rusya’daki izleyicilerine devlet kanallarını da sunması gerekecek. Netflix’in izleyicilerine yayınlarını sağlaması gerekeceği federal kanallar içinde Pervıy Kanal, Ntv, Spas da yer alıyor. Netflix’ten ayrıca, Rusya’da aşırıcı fikirleri içeren yayınlara yer vermemesi istenecek. Rusya’nın medya düzenleme kurumunun internet yayını düzenlemeleri doğrultusunda yaptığı bu liste kaydı uygulaması, günlük 100 bin izleyicisi olan tüm platformlar için geçerli.

https://tr.sputniknews.com/20210526/netflix-ilk-orijinal-rus-dizisini-duyurdu-anna-k-1044588047.html

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rusya, roskomnadzor, netflix, şirket, hisse, pervıy kanal, rus ntv televizyonu