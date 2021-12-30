https://tr.sputniknews.com/20211230/netflixten-rusyada-federal-kanallarin-yayinlarina-yer-vermesi-istendi--1052258636.html
Netflix'ten Rusya'da federal kanalların yayınlarına yer vermesi istendi
Netflix'ten Rusya'da federal kanalların yayınlarına yer vermesi istendi
Rusya’nın medya düzenleme kurumu Roskomnadzor, Netflix’i görsel işitsel medya listesine aldı. Bu, Netflix’in Rusya’da kendini yerel yasalara adapte etmek adına... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T14:50+0300
2021-12-30T14:50+0300
2021-12-30T15:12+0300
rusya
roskomnadzor
netflix
yaşam
şirket
hisse
pervıy kanal
rus ntv televizyonu
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Roskomnadzor’un, Netflix’i ‘görsel işitsel medya’ tanımlaması yapılan medya kuruluşlarının yer aldığı listeye kaydettiği belirtildi. Söz konusu listeye alınan medya kuruluşlarının, kendilerini hukuki olarak Rusya yasalarına adapte etmesi gerekiyor. Buna göre ABD merkezli Netflix Inc. şirketinin iki ay içerisinde Rusya’da tüzel bir kuruluş oluşturulması ve bu kuruluşun yüzde 80 hissesine sahip olacak yerel bir partner bulması gerekiyor. Netflix’in Rusya’da kuracağı şirketin hisselerinin tamamını kontrol etmek istemesi hâlindeyse, bu izni alabilmesi için ilgili hükümet komisyonuna başvurması gerekecek. Bunun yanında, ‘görsel işitsel medya’ tanımlaması altına alınması ile Nexflix’in Rusya’daki izleyicilerine devlet kanallarını da sunması gerekecek. Netflix’in izleyicilerine yayınlarını sağlaması gerekeceği federal kanallar içinde Pervıy Kanal, Ntv, Spas da yer alıyor. Netflix’ten ayrıca, Rusya’da aşırıcı fikirleri içeren yayınlara yer vermemesi istenecek. Rusya’nın medya düzenleme kurumunun internet yayını düzenlemeleri doğrultusunda yaptığı bu liste kaydı uygulaması, günlük 100 bin izleyicisi olan tüm platformlar için geçerli.
https://tr.sputniknews.com/20210526/netflix-ilk-orijinal-rus-dizisini-duyurdu-anna-k-1044588047.html
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rusya, roskomnadzor, netflix, şirket, hisse, pervıy kanal, rus ntv televizyonu
Netflix'ten Rusya'da federal kanalların yayınlarına yer vermesi istendi
14:50 30.12.2021 (güncellendi: 15:12 30.12.2021)
Rusya’nın medya düzenleme kurumu Roskomnadzor, Netflix’i görsel işitsel medya listesine aldı. Bu, Netflix’in Rusya’da kendini yerel yasalara adapte etmek adına birtakım düzenlemeler yapması ve federal kanallara yer vermesi gerekeceği anlamına geliyor.
Roskomnadzor’un, Netflix’i ‘görsel işitsel medya’ tanımlaması yapılan medya kuruluşlarının yer aldığı listeye kaydettiği belirtildi. Söz konusu listeye alınan medya kuruluşlarının, kendilerini hukuki olarak Rusya yasalarına adapte etmesi gerekiyor.
Buna göre ABD merkezli Netflix Inc. şirketinin iki ay içerisinde Rusya’da tüzel bir kuruluş oluşturulması ve bu kuruluşun yüzde 80 hissesine sahip olacak yerel bir partner bulması gerekiyor. Netflix’in Rusya’da kuracağı şirketin hisselerinin tamamını kontrol etmek istemesi hâlindeyse, bu izni alabilmesi için ilgili hükümet komisyonuna başvurması gerekecek.
Bunun yanında, ‘görsel işitsel medya’ tanımlaması altına alınması ile Nexflix’in Rusya’daki izleyicilerine devlet kanallarını da sunması gerekecek. Netflix’in izleyicilerine yayınlarını sağlaması gerekeceği federal kanallar içinde Pervıy Kanal, Ntv, Spas da yer alıyor.
Netflix’ten ayrıca, Rusya’da aşırıcı fikirleri içeren yayınlara yer vermemesi istenecek.
Rusya’nın medya düzenleme kurumunun internet yayını düzenlemeleri doğrultusunda yaptığı bu liste kaydı uygulaması, günlük 100 bin izleyicisi olan tüm platformlar için geçerli.