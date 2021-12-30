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Otomobil fiyatları düşüşe geçti
Otomobil fiyatları düşüşe geçti
Dolar ve euro kurundaki düşüşle birlikte otomobil markaları birer birer indirim yapmaya başladı. Markalar ÖTV matrahının altına gerileyen modellerde 100 bin... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T10:15+0300
2021-12-30T10:16+0300
ekonomi
euro
dolar
ekonomik kriz
otomobil
araç
çip
ikinci el
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Dolar ve eurodaki düşüşün ardından, otomotiv sektörü de hareketlendi. ÖTV matrahında bir alt dilime geçen otomobillerde 100 bin lirayı aşkın fiyat indirimleri gerçekleşti.Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı'nın haberine göre; sıfır araç arzının çok az olması nedeniyle piyasada otomobil bulunamaması sorunu devam ediyor. Çip krizi, hammadde sorunu ve koronavirüsün yeniden artış göstermesi fabrikaların geçici olarak kapatılmasına neden oluyor. Sıfır araç stoklayanlar satışa çıkardıDöviz kurlarındaki düşüş nedeniyle sıfır araçları alıp stoklayanlar düşüşün devam edebileceği beklentisi nedeniyle fiyat düşürerek araçları satışa çıkardı. Bu durum ikinci el otomobillerde de etkili olmaya başladı. Sektör temsilcileri yüzde 20 ile yüzde 50 arasında ikinci el otomobil fiyatlarında düşüşlerin görülebileceğini, alıcıların bir süre daha bekleyip uygun fiyattan otomobil alabileceğini belirtti.2022 model araçlar yüksek fiyattan gelecekHer yıl olduğu gibi 2022 modeller için otomobil markalarının distribütörleri siparişlerini geçti. Ocak ayı içinde 2022 modellerin gelmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında bir miktar yükseliş bekleniyor. 2022 model araçların 2021 model sıfır araçlara göre daha yüksek fiyattan satılması bekleniyor.En ucuz otomobil Hyundai'dePiyasada sıfır olarak satılan en ucuz otomobil Hyundai i10 oldu. Hyundai’yi Fiat Egea Sedan takip etti. Renault Clio ile en ucuzlar listesinde üçüncü sırada kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20211228/ikinci-el-arac-piyasasinda-dusus-bekleniyor-1052197659.html
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euro, dolar, ekonomik kriz, otomobil, araç, çip, ikinci el

Otomobil fiyatları düşüşe geçti

10:15 30.12.2021 (güncellendi: 10:16 30.12.2021)
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA
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Dolar ve euro kurundaki düşüşle birlikte otomobil markaları birer birer indirim yapmaya başladı. Markalar ÖTV matrahının altına gerileyen modellerde 100 bin liranın üzerinde indirime gitti. Çip krizi ve hammadde problemleri yaşayan otomotiv sektöründe sıfır araç arzı düşerken talep ise yükselişte.
Dolar ve eurodaki düşüşün ardından, otomotiv sektörü de hareketlendi. ÖTV matrahında bir alt dilime geçen otomobillerde 100 bin lirayı aşkın fiyat indirimleri gerçekleşti.

Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı'nın haberine göre; sıfır araç arzının çok az olması nedeniyle piyasada otomobil bulunamaması sorunu devam ediyor. Çip krizi, hammadde sorunu ve koronavirüsün yeniden artış göstermesi fabrikaların geçici olarak kapatılmasına neden oluyor.

Sıfır araç stoklayanlar satışa çıkardı

Döviz kurlarındaki düşüş nedeniyle sıfır araçları alıp stoklayanlar düşüşün devam edebileceği beklentisi nedeniyle fiyat düşürerek araçları satışa çıkardı. Bu durum ikinci el otomobillerde de etkili olmaya başladı. Sektör temsilcileri yüzde 20 ile yüzde 50 arasında ikinci el otomobil fiyatlarında düşüşlerin görülebileceğini, alıcıların bir süre daha bekleyip uygun fiyattan otomobil alabileceğini belirtti.

2022 model araçlar yüksek fiyattan gelecek

Her yıl olduğu gibi 2022 modeller için otomobil markalarının distribütörleri siparişlerini geçti. Ocak ayı içinde 2022 modellerin gelmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında bir miktar yükseliş bekleniyor. 2022 model araçların 2021 model sıfır araçlara göre daha yüksek fiyattan satılması bekleniyor.

En ucuz otomobil Hyundai'de

Piyasada sıfır olarak satılan en ucuz otomobil Hyundai i10 oldu. Hyundai’yi Fiat Egea Sedan takip etti. Renault Clio ile en ucuzlar listesinde üçüncü sırada kaldı.
ikinci el otomobil - otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
EKONOMİ
İkinci el araç piyasasında düşüş bekleniyor
28 Aralık, 18:53
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