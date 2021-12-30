https://tr.sputniknews.com/20211230/otomobil-fiyatlari-dususe-gecti-1052249521.html

Otomobil fiyatları düşüşe geçti

Otomobil fiyatları düşüşe geçti

Dolar ve euro kurundaki düşüşle birlikte otomobil markaları birer birer indirim yapmaya başladı. Markalar ÖTV matrahının altına gerileyen modellerde 100 bin... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T10:15+0300

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ekonomi

euro

dolar

ekonomik kriz

otomobil

araç

çip

ikinci el

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Dolar ve eurodaki düşüşün ardından, otomotiv sektörü de hareketlendi. ÖTV matrahında bir alt dilime geçen otomobillerde 100 bin lirayı aşkın fiyat indirimleri gerçekleşti.Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı'nın haberine göre; sıfır araç arzının çok az olması nedeniyle piyasada otomobil bulunamaması sorunu devam ediyor. Çip krizi, hammadde sorunu ve koronavirüsün yeniden artış göstermesi fabrikaların geçici olarak kapatılmasına neden oluyor. Sıfır araç stoklayanlar satışa çıkardıDöviz kurlarındaki düşüş nedeniyle sıfır araçları alıp stoklayanlar düşüşün devam edebileceği beklentisi nedeniyle fiyat düşürerek araçları satışa çıkardı. Bu durum ikinci el otomobillerde de etkili olmaya başladı. Sektör temsilcileri yüzde 20 ile yüzde 50 arasında ikinci el otomobil fiyatlarında düşüşlerin görülebileceğini, alıcıların bir süre daha bekleyip uygun fiyattan otomobil alabileceğini belirtti.2022 model araçlar yüksek fiyattan gelecekHer yıl olduğu gibi 2022 modeller için otomobil markalarının distribütörleri siparişlerini geçti. Ocak ayı içinde 2022 modellerin gelmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında bir miktar yükseliş bekleniyor. 2022 model araçların 2021 model sıfır araçlara göre daha yüksek fiyattan satılması bekleniyor.En ucuz otomobil Hyundai'dePiyasada sıfır olarak satılan en ucuz otomobil Hyundai i10 oldu. Hyundai’yi Fiat Egea Sedan takip etti. Renault Clio ile en ucuzlar listesinde üçüncü sırada kaldı.

https://tr.sputniknews.com/20211228/ikinci-el-arac-piyasasinda-dusus-bekleniyor-1052197659.html

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euro, dolar, ekonomik kriz, otomobil, araç, çip, ikinci el