https://tr.sputniknews.com/20211230/pakistanda-bombali-saldiri-4-kisi-oldu-1052275274.html

Pakistan'da bombalı saldırı: 4 kişi öldü

Pakistan'da bombalı saldırı: 4 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-30T23:17+0300

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pakistan

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bomba

belucistan

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Pakistan'da yerel basındaki haberlere göre, Ketta şehrindeki Bilim Üniversitesinin yakınında patlama meydana geldi. Bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.Belucistan Başbakanı Abdul Kuddüs Bizenjo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi.'Siviller hedef alındı'Belucistan Başbakanı Bizenjo'nun Danışmanı Raza Langu da bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını ve sivillerin hedef alındığını belirtti.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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pakistan, saldırı, bomba, belucistan