https://tr.sputniknews.com/20211230/rdif-kovid-19-salgini-2022de-bitebilir-1052243730.html
RDIF: Kovid-19 salgını 2022’de bitebilir
RDIF: Kovid-19 salgını 2022’de bitebilir
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Dmitriyev, “Aşılama çalışmalarının önümüzdeki yıl durumun iyileşmesine yol açacağını umuyoruz. Gerçekten de gelecek yıl... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T01:27+0300
2021-12-30T01:27+0300
2021-12-30T01:27+0300
koronavirüs
rusya
koronavirüs
sputnik v
sputnik light
omicron
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Koronavirüsün yeni mutasyonlarının ortaya çıkmasını önlemek için aktif aşılamanın tüm dünyada yayılması gerektiğini belirten Dmitriyev, “Omicron varyantının gösterdiği gibi, her an olayların gidişatını çok hızlı bir şekilde değiştirebilecek yeni mutasyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle şu anda kesin bir tahminde bulunmak zor. Şu anda Omicron varyantında gözlemlediğimiz gibi, RNA aşıları ile aşılanan ülkelerde böyle bir hastalık artışının olabileceğini hiç kimse tahmin edemezdi” diye konuştu.Sputnik V aşısının koronavirüsün yeni varyantına karşı etkinliğinin diğer aşılara göre çok daha az düşüş gösterdiğini ve Sputnik Light ile yapılan ek aşının Omicron’a karşı korumayı önemli ölçüde artırdığını anımsatan Dmitriyev, “Uzmanlar, Omicron varyantının uzun vadeli sonuçlarını araştırmaya devam ediyor, ancak bu varyantın dünya genelinde hastalıkta bir artışa yol açacağı çok açık. Burada, elbette, hastalıktaki artışın Rusya'da da olabileceğini belirtmek gerekiyor” ” ifadelerini kullandı.Diğer yandan, Sputnik V'nin yurt dışına yayılması ve aşının gösterdiği etkinliğin diğer ülkelerle, özellikle de büyük miktarlarda aşının tedarik edildiği Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye yardımcı olduğuna vurgu yapan Dmitriyev, “Şu anda hükümetle birlikte, Sputnik Light'ı Afrika ülkelerine tedarik etmek için bir yardım programı üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Gerçekten de dünyanın en iyi aşısına sahip olan Rusya'ya olan ilginin arttığını görüyoruz .Rusya, en kritik anda, pandeminin en zor döneminde bu mücadeleye büyük katkı yaptı ve büyük bir rol oynamaya devam ediyor” dedi.Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısı, şu ana kadar toplam nüfusu 4 milyar kişiye tekabül eden 71 ülkede tescil edildi, 10’dan fazla ülkede üretimine başlandı.
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rusya, koronavirüs, sputnik v, sputnik light , omicron
RDIF: Kovid-19 salgını 2022’de bitebilir
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Dmitriyev, “Aşılama çalışmalarının önümüzdeki yıl durumun iyileşmesine yol açacağını umuyoruz. Gerçekten de gelecek yıl pandemiden pürüzsüz bir çıkış olabileceğine dair senaryolar mümkün” dedi.
Koronavirüsün yeni mutasyonlarının ortaya çıkmasını önlemek için aktif aşılamanın tüm dünyada yayılması gerektiğini belirten Dmitriyev, “Omicron varyantının gösterdiği gibi, her an olayların gidişatını çok hızlı bir şekilde değiştirebilecek yeni mutasyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle şu anda kesin bir tahminde bulunmak zor. Şu anda Omicron varyantında gözlemlediğimiz gibi, RNA aşıları ile aşılanan ülkelerde böyle bir hastalık artışının olabileceğini hiç kimse tahmin edemezdi” diye konuştu.
Sputnik V aşısının koronavirüsün yeni varyantına karşı etkinliğinin diğer aşılara göre çok daha az düşüş gösterdiğini ve Sputnik Light ile yapılan ek aşının Omicron’a karşı korumayı önemli ölçüde artırdığını anımsatan Dmitriyev, “Uzmanlar, Omicron varyantının uzun vadeli sonuçlarını araştırmaya devam ediyor, ancak bu varyantın dünya genelinde hastalıkta bir artışa yol açacağı çok açık. Burada, elbette, hastalıktaki artışın Rusya'da da olabileceğini belirtmek gerekiyor” ” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan, Sputnik V'nin yurt dışına yayılması ve aşının gösterdiği etkinliğin diğer ülkelerle, özellikle de büyük miktarlarda aşının tedarik edildiği Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye yardımcı olduğuna vurgu yapan Dmitriyev, “Şu anda hükümetle birlikte, Sputnik Light'ı Afrika ülkelerine tedarik etmek için bir yardım programı üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Gerçekten de dünyanın en iyi aşısına sahip olan Rusya'ya olan ilginin arttığını görüyoruz .Rusya, en kritik anda, pandeminin en zor döneminde bu mücadeleye büyük katkı yaptı ve büyük bir rol oynamaya devam ediyor” dedi.
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısı, şu ana kadar toplam nüfusu 4 milyar kişiye tekabül eden 71 ülkede tescil edildi, 10’dan fazla ülkede üretimine başlandı.