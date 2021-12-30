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TMMOB Diyarbakır: Hastane, özel eğitim binası, plaza, alışveriş merkezine kaçak kat ilave ediliyor
14:53 30.12.2021 (güncellendi: 14:58 30.12.2021)
© SputnikTürk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Diyarbakır
© Sputnik
TMMOB, hastane, özel eğitim binası, plaza, alışveriş merkezi gibi yapılara kaçak kat ilave edildiğini açıklayarak belediye yetkilileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapı denetim firmaları, Sağlık İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB), Diyarbakır’daki kaçak yapılaşmalar ile ilgili belediye yetkilileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapı denetim firmaları, Sağlık İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen TMMOB ve Mimarlar Odası yetkilileri, suç duyurusu öncesi açıklama yaptı. ‘Bu kent sahipsiz değildir’ pankartının açıldığı açıklamada Diyarbakır Mimarlar Odası Eşbaşkanı Ferit Kahraman konuştu. Kahraman, geçtiğimiz 4 Mart’ta ‘Kayyumlar suç işliyor’ açıklaması yaptıklarını hatırlatarak “Kayyumlar suç işlemeye devam ediyor” dedi.
‘Kayyumlar suç işliyor!’
Konu ile ilgili yetkililere çağrı yaptıklarını ifade eden Kahraman “Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi olarak birçok kez dile getirmemize rağmen, ilgili kurumlara ve yerel yönetimlerdeki ilgili bütün birimlere, görev ve sorumluluklarına dair çağrılar yapılmasına rağmen işlenen suçların sürekliliği ile karşı karşıyayız. İlgili belediyelere, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ve daha sonra ‘Kayyumlar Suç İşliyor!’ basın açıklamamızdan sonra kurumumuzdan konu hakkında inceleme yapmak ve soruşturma yürütmek üzere belge talep eden Diyarbakır Valiliği olmak üzere bütün kurumlarla yapılan yazışmalara rağmen işlenen kent suçları hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır ve aradan geçen süre içerisinde bunlara yeni kent suçları eklenmiştir” şeklinde konuştu.
‘Hastane, özel eğitim binası, plaza, alışveriş merkezine kaçak kat ilave ediliyor’
“Bu kentte mevzuata aykırı birçok kent suçu yetkililerin gözleri önünde, yanı başında, bitişik duvarında işlenmektedir” diyen Kahraman şöyle devam etti:
“Hastane/sağlık yapısına, özel eğitim binasına, büro/plaza binasına, alışveriş merkezine, otel yapısına kaçak kat ilave edilmekte, kaçak lokanta ve kaçak düğün salonları inşa edilmekte ve hiçbir denetime tabi tutulmamaktadır. Kamu adına sormak isteriz ki, denetimden ve mühendislik hizmetlerinden yoksun, her yönüyle yapısal risk taşıyan ve yoğun kullanıcı sayısına sahip bu mekanlarda gerçekleşmesi muhtemel kazalara karşı, topluma kimler, nasıl hesap verecektir? Kamuya açık alanlardaki bu denetimsizlik karşısında, bu mekanlara ilgili yerel yönetimlerce işyeri ruhsatları hangi şartlar altında veya çıkarlar uğruna verilmektedir? Kentin en işlek noktalarında her bir metrekaresinin onbinlerce lira değerinde olduğu bu kaçak yapılardaki on milyonlarca liralık rantın parçası olmak suç değil midir?”
‘Tespit edilen ve para cezası verilen ruhsatsız yapılar neden yıkılmıyor?’
“Mevzuat gereğince hakkında ruhsatsız yapı tespiti yapılan ve para cezası işlemi uygulanan yapılara dair neden yıkım işlemleri yapılmamaktadır?” diye soran Kahraman “Kanunların emrettiği yıkım kararlarının alınması ve bu kararların uygulanması mecburidir! Farkındayız! Kaçak yapılara kestiğiniz cezalar yüzbinlerce lira değerinde olabilir, fakat arkasında yatan milyonlarca liralık rantın yanında bunun bir hiç olduğunun da farkındayız! Mimarlar Odası, kentleşme sorunlarını da izleyen ve daha yaşanılabilir alanlar yaratmak için kamu yararına çalışan bir meslek örgütüdür. Kente ve kentliye karşı sorumluluğu olan bir meslek örgütü olarak, bu tür kent suçlarında doğrudan veya dolaylı sorumluluğu bulunan kurum ve kişileri uyarıyor ve hatırlatmak istiyoruz! Cezasızlık kimseye cesaret vermemelidir!” dedi.
'Yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz’
Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Kahraman şunları söyledi:
“Bu halk, bu kent; rant ve talanlarınız karşısında sahipsiz değildir! Başta yerel yönetimlerdeki kaçak yapılara işlem yapmayan ilgili tüm birimler hakkında olmak üzere, ticari alanlara ruhsat işletmesi veren belediye yetkilileri, inşa faaliyetleri süren yapılara dair görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapı denetim firmaları, ayrıca hastaneler için Sağlık İl Müdürlüğü, eğitim yapıları için Milli Eğitim İl Müdürlüğü yetkilileri hakkında da suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek istiyoruz. Özellikle bu uygulamalarda imzası bulunan idari ve teknik personellerin hukuk önünde hesap vereceğini hatırlatıyor ve bu suçların takipçisi olmaya devam edeceğimizi de özellikle vurguluyoruz.”
28 Haziran , 09:53