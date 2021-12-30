https://tr.sputniknews.com/20211230/tmmob-diyarbakir-hastane-ozel-egitim-binasi-plaza-alisveris-merkezine-kacak-kat-ilave-ediliyor-1052259113.html

TMMOB Diyarbakır: Hastane, özel eğitim binası, plaza, alışveriş merkezine kaçak kat ilave ediliyor

TMMOB Diyarbakır: Hastane, özel eğitim binası, plaza, alışveriş merkezine kaçak kat ilave ediliyor

TMMOB, hastane, özel eğitim binası, plaza, alışveriş merkezi gibi yapılara kaçak kat ilave edildiğini açıklayarak belediye yetkilileri, Çevre ve Şehircilik İl... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T14:53+0300

2021-12-30T14:53+0300

2021-12-30T14:58+0300

görüş

kaçak yapılaşma

diyarbakır

türk mühendis ve mimar odaları birliği (tmmob)

diyarbakır mimarlar odası

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Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB), Diyarbakır’daki kaçak yapılaşmalar ile ilgili belediye yetkilileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapı denetim firmaları, Sağlık İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen TMMOB ve Mimarlar Odası yetkilileri, suç duyurusu öncesi açıklama yaptı. ‘Bu kent sahipsiz değildir’ pankartının açıldığı açıklamada Diyarbakır Mimarlar Odası Eşbaşkanı Ferit Kahraman konuştu. Kahraman, geçtiğimiz 4 Mart’ta ‘Kayyumlar suç işliyor’ açıklaması yaptıklarını hatırlatarak “Kayyumlar suç işlemeye devam ediyor” dedi.‘Kayyumlar suç işliyor!’Konu ile ilgili yetkililere çağrı yaptıklarını ifade eden Kahraman “Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi olarak birçok kez dile getirmemize rağmen, ilgili kurumlara ve yerel yönetimlerdeki ilgili bütün birimlere, görev ve sorumluluklarına dair çağrılar yapılmasına rağmen işlenen suçların sürekliliği ile karşı karşıyayız. İlgili belediyelere, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ve daha sonra ‘Kayyumlar Suç İşliyor!’ basın açıklamamızdan sonra kurumumuzdan konu hakkında inceleme yapmak ve soruşturma yürütmek üzere belge talep eden Diyarbakır Valiliği olmak üzere bütün kurumlarla yapılan yazışmalara rağmen işlenen kent suçları hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır ve aradan geçen süre içerisinde bunlara yeni kent suçları eklenmiştir” şeklinde konuştu.‘Hastane, özel eğitim binası, plaza, alışveriş merkezine kaçak kat ilave ediliyor’“Bu kentte mevzuata aykırı birçok kent suçu yetkililerin gözleri önünde, yanı başında, bitişik duvarında işlenmektedir” diyen Kahraman şöyle devam etti:‘Tespit edilen ve para cezası verilen ruhsatsız yapılar neden yıkılmıyor?’“Mevzuat gereğince hakkında ruhsatsız yapı tespiti yapılan ve para cezası işlemi uygulanan yapılara dair neden yıkım işlemleri yapılmamaktadır?” diye soran Kahraman “Kanunların emrettiği yıkım kararlarının alınması ve bu kararların uygulanması mecburidir! Farkındayız! Kaçak yapılara kestiğiniz cezalar yüzbinlerce lira değerinde olabilir, fakat arkasında yatan milyonlarca liralık rantın yanında bunun bir hiç olduğunun da farkındayız! Mimarlar Odası, kentleşme sorunlarını da izleyen ve daha yaşanılabilir alanlar yaratmak için kamu yararına çalışan bir meslek örgütüdür. Kente ve kentliye karşı sorumluluğu olan bir meslek örgütü olarak, bu tür kent suçlarında doğrudan veya dolaylı sorumluluğu bulunan kurum ve kişileri uyarıyor ve hatırlatmak istiyoruz! Cezasızlık kimseye cesaret vermemelidir!” dedi.'Yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz’Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Kahraman şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20210628/cilingoz-tabiat-parki-kacak-yapilasmaya-acildi-iddiasi-1044832509.html

diyarbakır

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kaçak yapılaşma, diyarbakır, türk mühendis ve mimar odaları birliği (tmmob), diyarbakır mimarlar odası