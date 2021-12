TMMOB Diyarbakır: Hastane, özel eğitim binası, plaza, alışveriş merkezine kaçak kat ilave ediliyor

“Hastane/sağlık yapısına, özel eğitim binasına, büro/plaza binasına, alışveriş merkezine, otel yapısına kaçak kat ilave edilmekte, kaçak lokanta ve kaçak düğün salonları inşa edilmekte ve hiçbir denetime tabi tutulmamaktadır. Kamu adına sormak isteriz ki, denetimden ve mühendislik hizmetlerinden yoksun, her yönüyle yapısal risk taşıyan ve yoğun kullanıcı sayısına sahip bu mekanlarda gerçekleşmesi muhtemel kazalara karşı, topluma kimler, nasıl hesap verecektir? Kamuya açık alanlardaki bu denetimsizlik karşısında, bu mekanlara ilgili yerel yönetimlerce işyeri ruhsatları hangi şartlar altında veya çıkarlar uğruna verilmektedir? Kentin en işlek noktalarında her bir metrekaresinin onbinlerce lira değerinde olduğu bu kaçak yapılardaki on milyonlarca liralık rantın parçası olmak suç değil midir?”