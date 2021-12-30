https://tr.sputniknews.com/20211230/universitelerde-uzaktan-egitime-donus-1052246039.html

Üniversitelerde uzaktan eğitime dönüş

Üniversitelerde uzaktan eğitime dönüş

Koronavirüsün 'Omicron varyantı'nın hızla yayılması nedeniyle birçok üniversite 'online' eğitime geri döndü. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T06:05+0300

2021-12-30T06:05+0300

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türkiye

meb

üniversite

uzaktan eğitim

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Omicron varyantının ardından vaka sayılarının 36 bini geçmesiyle, birçok üniversite uzaktan eğitime geri döndü. Yükseköğretim Kurulu'nun “Salgının seyrine göre program bazında inisiyatif üniversitelerde” açıklamasının ardından 'online'a dönen üniversiteler şöyle oldu: İstanbul Teknik Üniversitesi yüz yüze yürütülen derslerin tamamında hibrit modeline geçti.Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022’ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer bütün derslerin online yapılmasını kararlaştırdı.Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022’ye kadar derslerin çevrim içi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri tarihe erteleneceğini açıkladı.Işık ve Acıbadem Üniversitesi ise uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.MEB'den ise konuyla ilgili bir açıklama geldi. Dün toplanan Bilim Kurulunda okulların durumunun da görüşüldüğü belirtilirken, gözler bugünkü kabine toplantısına çevrildi.

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meb, üniversite, uzaktan eğitim