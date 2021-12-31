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https://tr.sputniknews.com/20211231/120-milyon-liralik-buyuk-ikramiyeyi-kazanan-numara-belli-oldu-1052303766.html
120 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu
120 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye, amorti ve diğer kazanan numaralar belli oldu. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T23:09+0300
2021-12-31T23:13+0300
türkiye
piyango
milli piyango idaresi
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Bu yıl Milli Piyango'da dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin lira olarak belirlendi.120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı.Amorti kazanan numaralar da 4 ve 5 rakamları oldu.1.200.000 tl ikramiye kazanan numaralar2235206, 2364344, 2879455, 3055229, 4077312, 4907435, 7141746, 7333210, 7728011, 7728896120.000 tl kazanan numaralar0078371, 0170681, 0214962, 0420658, 0613417, 1306329, 1663520, 2237734, 2619326, 2776695, 3171980, 3748152, 4570472, 5467007, 5578083, 5645036, 5682593, 5861333, 6205750, 6314708, 6435891, 7024637, 7338558, 7393447, 7750704, 7809946, 8196159, 8201115, 8222456, 8258639, 8345770, 8385805, 8399163, 8831844, 9172700, 9246584, 9490342, 9624420, 9919572, 996294212 bin tl kazanan numaraların sıralı tam listesi0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638 0962233 10703641146916 1205932 1266902 1369290 1442349 1509767 1527433 1602522 1715065 17780061824872 2007510 2116581 2129968 2269147 2344418 2513158 2533222 2690698 29241622942899 2973569 3074841 3120652 3138879 3219679 3560465 3713336 3793670 38413453925144 3935588 4150211 4233493 4262075 4277512 4354654 4483938 4513057 45231734589440 4592793 4864163 5009678 5100771 5104062 5115936 5125572 5129588 51502545562047 5694068 5720773 5936904 6127878 6387120 6506012 6527233 6571939 65780466612287 6754578 6878000 6915060 7102736 7335513 7339450 7414445 7630951 77698707808225 7905174 8049223 8151703 8160774 8220400 8229353 8614969 8645236 88228018830719 8975363 8986239 9092225 9163265 9164979 9425722 9755333 9800399 9980685
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piyango, milli piyango idaresi

120 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu

23:09 31.12.2021 (güncellendi: 23:13 31.12.2021)
© AAMilli Piyango
Milli Piyango - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA
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Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye, amorti ve diğer kazanan numaralar belli oldu.
Bu yıl Milli Piyango'da dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin lira olarak belirlendi.
120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı.
Amorti kazanan numaralar da 4 ve 5 rakamları oldu.

1.200.000 tl ikramiye kazanan numaralar

2235206, 2364344, 2879455, 3055229, 4077312, 4907435, 7141746, 7333210, 7728011, 7728896

120.000 tl kazanan numaralar

0078371, 0170681, 0214962, 0420658, 0613417, 1306329, 1663520, 2237734, 2619326, 2776695, 3171980, 3748152, 4570472, 5467007, 5578083, 5645036, 5682593, 5861333, 6205750, 6314708, 6435891, 7024637, 7338558, 7393447, 7750704, 7809946, 8196159, 8201115, 8222456, 8258639, 8345770, 8385805, 8399163, 8831844, 9172700, 9246584, 9490342, 9624420, 9919572, 9962942

12 bin tl kazanan numaraların sıralı tam listesi

0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638 0962233 1070364
1146916 1205932 1266902 1369290 1442349 1509767 1527433 1602522 1715065 1778006
1824872 2007510 2116581 2129968 2269147 2344418 2513158 2533222 2690698 2924162
2942899 2973569 3074841 3120652 3138879 3219679 3560465 3713336 3793670 3841345
3925144 3935588 4150211 4233493 4262075 4277512 4354654 4483938 4513057 4523173
4589440 4592793 4864163 5009678 5100771 5104062 5115936 5125572 5129588 5150254
5562047 5694068 5720773 5936904 6127878 6387120 6506012 6527233 6571939 6578046
6612287 6754578 6878000 6915060 7102736 7335513 7339450 7414445 7630951 7769870
7808225 7905174 8049223 8151703 8160774 8220400 8229353 8614969 8645236 8822801
8830719 8975363 8986239 9092225 9163265 9164979 9425722 9755333 9800399 9980685
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