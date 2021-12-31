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https://tr.sputniknews.com/20211231/7den-18e-dolarin-bir-senelik-seruveni-1052291662.html
7’den 18’e: Doların bir senelik serüveni
7’den 18’e: Doların bir senelik serüveni
Seneye 7.43 seviyesinde başlayan Türk lirasının dolar karşısındaki değeri, yıl içerisinde 18.40’ı gördü. ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ sisteminin... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T16:33+0300
2021-12-31T16:33+0300
görüş
recep tayyip erdoğan
dolar
merkez bankası
döviz
türk lirası
müdahale
kur korumalı tl mevduat
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2020 başında 7.43 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru, Şubat ayının ortalarına kadar düşse de Mart ayının sonlarına doğru 8’e çıktı. 19 Mart’ta Merkez Bankası’nın 2 baz puan artırmasının ardından Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması kararını açıklaması sonrası dolar/TL 8’in üzerine çıktı.Türkiye’nin Eylül ayı itibariyle faiz indirme politikasına geçisiyle ise döviz kurları yükseliş trendine girdi. Bu politikayla beraber yaklaşık 6 aydır 8 seviyesinde olan dolar, 12 Ekim’de 9.01’e vurdu. Merkez Bankası 21 Ekim’de 200 baz puan faizi düşürdü ve faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmiş oldu.Bununla beraber Ekim ayını 9.49’la kapatan dolar, Kasım ayının sonunda Türk Lirası 3 liranın üzerinde değer kaybetti, dolar 12.96’ya vurdu. 20 Aralık’ta 18.40’ı da gören doları dizginlemek için Merkez Bankası toplamda 5 kez doğrudan müdahale etti.Ancak 20 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kur korumalı TL vadeli mevduatı’ sistemini açıklamasıyla dolar düşüş trendine başladı. 22 Aralık itibariyle 12.47’ye kadar indi.‘Kur korumalı TL vadeli mevduatı’ nedir?Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını’ açıklamasıyla hayatımıza giren ‘kur korumalı TL vadeli mevduatı’, bankalarda 3, 6, 9 ve 12 aylık vadelerle hesap açmayı içeriyor.Bu sisteme göre, bankada açılan hesaplarda vade sonunda faize ve hesabın vadesi boyunca kurda görülen yüzdelik artışa bakılıyor. Kurdaki yüzdelik artışın daha yüksek olması durumunda kurdaki artış yüzdesi getiri olarak hesaba yansıtılıyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, bu sistemden şirketler değil sadece gerçek kişiler tarafından açılmış hesaplar bu yeni sistemden yararlanabiliyor. Aynı zamanda kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası 31 Aralık'a kadar her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınladı. Uygulamada artık, Merkez Bankası tarafından her gün rutin olarak belirlenen döviz alış kuru esas alınacak.
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recep tayyip erdoğan, dolar, merkez bankası, döviz, türk lirası, müdahale, kur korumalı tl mevduat

7’den 18’e: Doların bir senelik serüveni

16:33 31.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer/File PhotoTL / Dolar
TL / Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer/File Photo
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Seneye 7.43 seviyesinde başlayan Türk lirasının dolar karşısındaki değeri, yıl içerisinde 18.40’ı gördü. ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ sisteminin açıklanmasıyla 20 Aralık’tan bu yana düşüş trendine giren doların bir senelik serüveni Sputnik’in haberinde.
2020 başında 7.43 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru, Şubat ayının ortalarına kadar düşse de Mart ayının sonlarına doğru 8’e çıktı. 19 Mart’ta Merkez Bankası’nın 2 baz puan artırmasının ardından Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması kararını açıklaması sonrası dolar/TL 8’in üzerine çıktı.
Türkiye’nin Eylül ayı itibariyle faiz indirme politikasına geçisiyle ise döviz kurları yükseliş trendine girdi. Bu politikayla beraber yaklaşık 6 aydır 8 seviyesinde olan dolar, 12 Ekim’de 9.01’e vurdu. Merkez Bankası 21 Ekim’de 200 baz puan faizi düşürdü ve faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmiş oldu.
Bununla beraber Ekim ayını 9.49’la kapatan dolar, Kasım ayının sonunda Türk Lirası 3 liranın üzerinde değer kaybetti, dolar 12.96’ya vurdu. 20 Aralık’ta 18.40’ı da gören doları dizginlemek için Merkez Bankası toplamda 5 kez doğrudan müdahale etti.
Ancak 20 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kur korumalı TL vadeli mevduatı’ sistemini açıklamasıyla dolar düşüş trendine başladı. 22 Aralık itibariyle 12.47’ye kadar indi.

‘Kur korumalı TL vadeli mevduatı’ nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını’ açıklamasıyla hayatımıza giren ‘kur korumalı TL vadeli mevduatı’, bankalarda 3, 6, 9 ve 12 aylık vadelerle hesap açmayı içeriyor.
Bu sisteme göre, bankada açılan hesaplarda vade sonunda faize ve hesabın vadesi boyunca kurda görülen yüzdelik artışa bakılıyor. Kurdaki yüzdelik artışın daha yüksek olması durumunda kurdaki artış yüzdesi getiri olarak hesaba yansıtılıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, bu sistemden şirketler değil sadece gerçek kişiler tarafından açılmış hesaplar bu yeni sistemden yararlanabiliyor. Aynı zamanda kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası 31 Aralık'a kadar her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınladı. Uygulamada artık, Merkez Bankası tarafından her gün rutin olarak belirlenen döviz alış kuru esas alınacak.
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