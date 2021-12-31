https://tr.sputniknews.com/20211231/adanada-merdiven-alti-uretim-yapan-tesiste-2-ton-tavuk-eti-ele-gecirildi-1052295223.html
Adana'da merdiven altı üretim yapan tesiste 2 ton tavuk eti ele geçirildi
Adana'da merdiven altı üretim yapan tesiste 2 ton tavuk eti ele geçirildi
Adana’nın Yüreğir ilçesinde, yılbaşında hanelere satılmak üzere piyasaya sürülmeye hazır, hijyen şartlarına aykırı koşullarda parçalanmış ve depolanmış... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T14:24+0300
2021-12-31T14:24+0300
2021-12-31T14:24+0300
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yılbaşı
adana
zabıta
yüreğir
tavuk
hijyen
et
tavuk döner
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Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na gelen ihbar üzerine, daire başkanlığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Yüreğir Belediyesi İlçe Zabıta Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda sağlıksız ortamda parçalanıp depolanan yaklaşık iki ton tavuk etine imha edilmek üzere el konuldu.İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan, merdiven altı üretim yapılan tesis mühürlendi.
https://tr.sputniknews.com/20210921/tzob-baskani-bayraktar-tavuk-eti-ureticisi-artan-girdi-maliyetlerini-karsilayamiyor-1049089674.html
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yılbaşı, adana, zabıta, yüreğir, tavuk, hijyen, et, tavuk döner
Adana'da merdiven altı üretim yapan tesiste 2 ton tavuk eti ele geçirildi
Adana’nın Yüreğir ilçesinde, yılbaşında hanelere satılmak üzere piyasaya sürülmeye hazır, hijyen şartlarına aykırı koşullarda parçalanmış ve depolanmış yaklaşık 2 ton tavuk etine el konuldu.
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na gelen ihbar üzerine, daire başkanlığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Yüreğir Belediyesi İlçe Zabıta Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda sağlıksız ortamda parçalanıp depolanan yaklaşık iki ton tavuk etine imha edilmek üzere el konuldu.
İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan, merdiven altı üretim yapılan tesis mühürlendi.