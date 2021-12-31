https://tr.sputniknews.com/20211231/adanada-merdiven-alti-uretim-yapan-tesiste-2-ton-tavuk-eti-ele-gecirildi-1052295223.html

Adana'da merdiven altı üretim yapan tesiste 2 ton tavuk eti ele geçirildi

Adana'da merdiven altı üretim yapan tesiste 2 ton tavuk eti ele geçirildi

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, yılbaşında hanelere satılmak üzere piyasaya sürülmeye hazır, hijyen şartlarına aykırı koşullarda parçalanmış ve depolanmış... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T14:24+0300

2021-12-31T14:24+0300

2021-12-31T14:24+0300

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tavuk döner

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Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na gelen ihbar üzerine, daire başkanlığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Yüreğir Belediyesi İlçe Zabıta Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda sağlıksız ortamda parçalanıp depolanan yaklaşık iki ton tavuk etine imha edilmek üzere el konuldu.İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan, merdiven altı üretim yapılan tesis mühürlendi.

https://tr.sputniknews.com/20210921/tzob-baskani-bayraktar-tavuk-eti-ureticisi-artan-girdi-maliyetlerini-karsilayamiyor-1049089674.html

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