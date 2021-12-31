https://tr.sputniknews.com/20211231/anket-fransizlarin-cogunlugu-yeni-yildan-umutsuz-1052286675.html

Anket: Fransızların çoğunluğu yeni yıldan umutsuz

Anket: Fransızların çoğunluğu yeni yıldan umutsuz

Yapılan bir araştırmaya göre, Fransa'da halkın yüzde 59'unda yeni yılın salgın ve ekonomik kriz gölgesinde geçeceği beklentisi hakim. Ülkede 10 kişiden 6'sı... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T10:38+0300

2021-12-31T10:38+0300

2021-12-31T10:38+0300

fransa

dünya

marine le pen

anket

emmanuel macron

ekonomik kriz

yeni yıl

sarı yelekliler

koronavirüs

le figaro

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Fransa'da halkın çoğunluğu yaşanan ekonomik sıkıntılar ve sağlık krizi kaynaklı sorunların devam edeceği gerekçesiyle yeni yıla iyimser girmiyor. Odoxa BackBone-Consulting Araştırma Enstitüsü, Le Figaro için Fransızların 2022'ye girerken beklenti ve düşüncelerine ilişkin anket yaptı. Ankete göre, Fransa'da halkın yüzde 59'u yeni yılın 2021'e göre çok farklı geçmeyeceğini, özellikle sağlık alanında yaşanan krizin devam edeceğini belirtirken yüzde 23'ünde gelecek günlerin daha da kötüleşeceği, Fransa'yı kötü senaryoların beklediği görüşünde. Yeni yılın güzel başlayacağını umanların oranı ise yüzde 17'de kaldı. Yüzde 85 Kovid-19 nedeniyle 2022'nin salgın gölgesinde geçeceğini düşünürken Fransızların önemli bir kısmında da bu durum nedeniyle bitkinlik ve yorgunluk hakim. Ülkede 10 kişiden 6'sı, gelecek aylarda Sarı Yelekli protestolarına benzer büyüklükte sosyal bir hareketlilik görüleceği endişesini taşırken Fransızların yüzde 49'unda ekonomik kriz korkusu var. Yüzde 53, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminin çok farklı geçmeyeceğini mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçileceğini düşünürken yüzde 28 sağcı aday Valerie Pecresse'in seçileceği görüşünde. Aşırı sağcı adaylar Marine Le Pen veya Eric Zommour'un seçileceğini düşünenler ise yüzde 22 olarak ankete yansıdı.

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fransa, marine le pen, anket, emmanuel macron, ekonomik kriz, yeni yıl, sarı yelekliler, koronavirüs, le figaro