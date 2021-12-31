Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, zam pompa fiyatlarına yansıyacak. Buna göre, motorine 1.29 lira, benzine 0.61 lira ve LPG'ye 0.78 lira zam geldi. Zam 1 Ocak 2022 itibariyle geçerli olacak.
Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, zam pompa fiyatlarına yansıyacak. Buna göre, motorine 1.29 lira, benzine 0.61 lira ve LPG'ye 0.78 lira zam geldi. Zam 1 Ocak 2022 itibariyle geçerli olacak.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 1,29 Benzinde 0,61 LPG’de 0,78 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.