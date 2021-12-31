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Benzin, motorin ve LPG'ye zam
Benzin, motorin ve LPG'ye zam
Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, zam pompa fiyatlarına yansıyacak. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
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akaryakıt
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Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, zam pompa fiyatlarına yansıyacak. Buna göre, motorine 1.29 lira, benzine 0.61 lira ve LPG'ye 0.78 lira zam geldi. Zam 1 Ocak 2022 itibariyle geçerli olacak.
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türkiye, akaryakıt, zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

20:11 31.12.2021 (güncellendi: 20:28 31.12.2021)
© AAAkaryakıt - pompa
Akaryakıt - pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA
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Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, zam pompa fiyatlarına yansıyacak. Buna göre, motorine 1.29 lira, benzine 0.61 lira ve LPG'ye 0.78 lira zam geldi. Zam 1 Ocak 2022 itibariyle geçerli olacak.
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