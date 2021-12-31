https://tr.sputniknews.com/20211231/benzin-motorin-ve-lpgye-zam-1052303297.html

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, zam pompa fiyatlarına yansıyacak. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

akaryakıt

zam

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Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, zam pompa fiyatlarına yansıyacak. Buna göre, motorine 1.29 lira, benzine 0.61 lira ve LPG'ye 0.78 lira zam geldi. Zam 1 Ocak 2022 itibariyle geçerli olacak.

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türkiye, akaryakıt, zam