Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırsal kalkınmayı desteklemek için 2 bin 460 projeye 645 milyon lira hibe verdik. Böylelikle 12 bin 500 kişiye istihdam... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2021 yılındaki çalışmalara ilişkin bilgiler verdi."Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, 'Yola devam' dedik, gece gündüz çalıştık." ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:Erdoğan, toplam seyirci kapasitesi 54 bin 255 kişiyi bulan 4 stadyumu şehirler ve spor kulüplerine kazandırdıklarını, Formula 1'in de aralarında bulunduğu tam 164 uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptıklarını anlattı.'Can dostlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik'"Özgür birey, güçlü toplum daha demokratik bir Türkiye" perspektifini ortaya koyan İnsan Hakları Eylem Planı'nı da paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda köklü bir değişikliğe imza atarak can dostlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik." ifadelerini kullandı.Hukuk mahkemelerinde internet üzerinden duruşmalara katılabilmeyi mümkün hale getiren e-duruşma sistemini 81 ilin tamamında uygulamaya başladıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:'Türkiye kendi savaş gemisini tasarlayan 10 ülke içinde'Atmaca gemisavar füzelerinin gerçekleştirilen son testleri de başarıyla geçerek kullanıma hazır hale geldiğini vurgulayan Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi TCG İstanbul Fırkateyni'ni de denize indirdiklerini hatırlattı."Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ın seri üretimine başladıklarını bildirdi.Basit usulde vergilendirilen 835 bin esnafın kazancına vergi muafiyeti getirdiklerini de belirten Erdoğan, paylaşımına şöyle devam etti:'Denizlerden 11 bin metreküp müsilaj temizlendi'Atık yönetimini etkin bir biçimde sağlamak amacıyla Türkiye Çevre Ajansını kurduklarını, 54 bin kurum ve kuruluş binasında sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Böylece yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 22,4'e yükselttik." dedi.Ücretli poşet uygulamasıyla 354 bin ton plastik atığın oluşumunu engellediklerinin altını çizen Erdoğan, bu sayede plastik ham madde ithalini önleyerek yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf sağladıklarını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizleri 11 bin metreküp müsilajdan temizlediklerini belirttiği paylaşımında, "Marmara Denizi’ni Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettik ve 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'nı hazırladık. Denizlerimizden 38 bin 300 ton çöp topladık. Ayrıca denizlerimizin kirlilik ve kalite durumunu 423 istasyonda takibe aldık." ifadelerini kullandı.'Salda Gölü'nde korunan alan miktarını 7 kat artırdık'Doğa harikalarından biri olan Salda Gölü'nde korunan alan miktarını 7 kat artırdıklarını aktaran Erdoğan, ayrıca Salda Gölü’nün UNESCO Dünya Miras Listesine alınması için çalışmalara başladıklarını kaydetti.Ayder Yaylası’nda 21 bin 614 metrekarelik bir alanı kesin korunacak hassas alan olarak tescil ettiklerini hatırlatan Erdoğan, yayladaki bütün araçları yer altına yaptıkları bin 917 araçlık otoparka indirdiklerini bildirdi.Erdoğan, İzmir depremi sonrası yapımına başladıkları konut ve dükkanların ilk etabını vatandaşlara teslim ettiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:'Yerli ve milli aşı TURKOVAC’'ın seri üretimine başlandı'Yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın seri üretimine başlandığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin dünyada kendi aşısını üreten 9 ülke arasındaki yerini aldığını vurguladı.Erdoğan, "Bin 800 hastamızı uçak ambulans hizmetiyle en kısa sürede tedavi olacakları hastanelerimize ulaştırdık. Özellikle kırsal bölgelerimizde yaşayan, eve veya yatağa bağlı olan 562 bin hastamıza evde sağlık hizmeti sunduk." değerlendirmesinde bulundu.Mesleki Eğitimde Bin Okul Projesi'ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, 50 Araştırma Geliştirme Merkezini öğrencilerin istifadesine sunduklarını belirterek, ''Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'ni başarıyla hayata geçirdik. Artık her okulumuzda kütüphane var." dedi.Tüm organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitim merkezleri kurduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:'Atatürk Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirdik'Yeni Türkiye'nin en belirgin özelliklerinden biri olan Atatürk Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:'4 büyük uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıldı'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 büyük uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yapıldığını belirtti.Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını koruduklarını ve korumaya da devam edeceklerini aktaran Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın da aralarında olduğu 6 organizasyonun dönem başkanlığını aktif bir şekilde, başarıyla yürüttüklerini bildirdi.Türkiye’nin büyüklüğünü ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt olan New York’taki yeni Türkevi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, ilk imza atan ülkelerden biri olunan Paris İklim Anlaşması'nı Meclisin onayına sunduklarını ve yürürlüğe koyduklarını söyledi.Erdoğan, maden ihracatını 6 milyar dolar seviyesine çıkararak, tüm zamanların rekorunu kırdıklarının altını çizerek, Türkiye’nin ilk yüzer sıvı doğal gaz depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi’yi devreye aldıklarını belirtti.Enerji tedarik güvenliği yönünde stratejik bir adım olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3’üncü reaktörünün de temelini attıklarına vurgu yapan Erdoğan, "Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ilk kuyu akış testini başarıyla gerçekleştirdik. Rüzgar enerjisi üretiminde 188 bin 834 MW ile tüm zamanların rekorunu kırdık. Kanuni Sondaj Gemimizi ilk görevi için Karadeniz’e uğurladık. Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz keşfettik. Keşfettiğimiz toplam rezervi 540 milyar metreküpe ulaştırdık.'' ifadelerini kullandı.'4'üncü sondaj gemimizi de filomuza dahil ettik'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4'üncü sondaj gemisinin de filoya dahil edildiğine vurgu yaparak, "Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsünün tanıtımını gerçekleştirdik. İnşallah Atac Electric'i dünyanın pek çok yerinde yollarda göreceğiz. Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı ekonomi politikasına en güçlü desteklerden biri Antakya'dan geldi. Antakya Mobilyacılar Sitesi 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Şişecam'ın 1 milyar lira yatırımla inşa ettiği Avrupa'nın en büyük düzcam üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdik. Türkiye'nin tek çinko izabe tesisini 102 milyon dolarlık yatırımla Siirt'te hizmete aldık. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli Hava-Hava Füze Sistemi Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin uçaktan atışlı test faaliyetlerini başarıyla tamamladık. Ford Otosan'ın 58 milyon avro tutarındaki yatırımı ve TÜBİTAK'ın desteği ile Türk mühendislerimiz tarafından ilk yerli otomatik şanzıman geliştirildi, üretildi." değerlendirmesinde bulundu.'3,3 milyar lira yatırım ve 8 bin 750 istihdam sağladık'Erdoğan, 2021-2025 yılları arasında ülkede yürütülecek olan yapay zeka çalışmalarına yön verecek Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni yayımladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:Erdoğan, 8 yeni tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurduklarını belirterek, böylece tüzel kişilik kazandırdıkları sanayi bölgelerinin sayısının 23'ten 31'e çıktığını söyledi.Hayata geçirdikleri Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi ile başkentin 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacını garanti altına aldıklarını hatırlatan Erdoğan, ekonomiye yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ni resmen hizmete aldıklarını kaydetti.'Kısa, orta ve uzun vadeli su stratejilerimizi belirledik'Erdoğan, ülkenin en yüksek barajı Yusufeli'nin gövde dolgusunu tamamladıklarını ifade ederek, "Barajımız su tutmaya başladı. Su kaynaklarımızın kalite ve miktarını korumak için inşa ettiğimiz 32 yer altı barajını tamamladık. Cumhuriyet tarihimizin ilk Su Şurası'nı gerçekleştirerek kısa, orta ve uzun vadeli su stratejilerimizi belirledik. Biyoçeşitliliğin korunması ve geleceğe aktarılması için korunan alan sayımızı 631’e, korunan alan büyüklüğümüzü ise 3,3 milyon hektara çıkardık.'' değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2008 yılında hayata geçirdikleri e-Devlet Kapısı uygulamasıyla vatandaşların işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdıklarını anımsatarak, 2021'de e-Devlet Kapısı'na 3 milyarın üzerinde giriş yapıldığını dile getirdi.TÜRKSAT 5A ve TÜRKSAT 5B uydularının Space X’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatıldığına işaret eden Erdoğan, "100 radyonun aynı anda yayın yapabildiği Çamlıca TV ve Radyo Kulesi’ni tamamladık, İstanbul’un silüetini bozan görüntü kirliliğini ortadan kaldırdık. Aralarında Hasankeyf-2, Zarova, Kömürhan, Devegeçidi ve Tohma gibi eserlerin de olduğu toplam 146 köprü inşa ettik, dağları, tepeleri aştık, gönülleri birleştirdik. Dağları deldik… Ulaşım ağımız üzerindeki 23 tüneli tamamlayıp hizmete açarak yollarımızı kısalttık, yakıttan ve zamandan büyük tasarruf sağladık." ifadelerini kullandı.

