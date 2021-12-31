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Donetsk Ombudsmanı: Donbass’taki çatışma bölgesinde 1 yılda 77 kişi hayatını kaybetti
Donetsk Ombudsmanı: Donbass’taki çatışma bölgesinde 1 yılda 77 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Ombudsman Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Donbass’taki çatışmalar sonucu 1 yılda... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T02:47+0300
2021-12-31T02:47+0300
dünya
donetsk
donbass
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
çatışma
yaralı
ölü
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Donetsk Halk Cumhuriyeti Ombudsman Ofisi’nden bugün yayınlanan açıklamaya göre, Donbass’taki çatışmalar sonucu 1 yılda 77 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi de yaralandı.Açıklamada, “1 Ocak – 30 Aralık 2021 döneminde 97 askeri personel ve 32 sivil yaralandı, aynı dönemde 70 askeri personel ve 7 sivil hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.Kurumun verilerine göre Donbass bölgesinde çatışmanın başlangıcından bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 91’i çocuk toplam 5 bin 38 kişi hayatını kaybetti.
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Donetsk Ombudsmanı: Donbass’taki çatışma bölgesinde 1 yılda 77 kişi hayatını kaybetti

02:47 31.12.2021
© Sputnik / Dan LevySituation in Donbass
Situation in Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Dan Levy
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Ombudsman Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Donbass’taki çatışmalar sonucu 1 yılda 77 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi de yaralandı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Ombudsman Ofisi’nden bugün yayınlanan açıklamaya göre, Donbass’taki çatışmalar sonucu 1 yılda 77 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi de yaralandı.
Açıklamada, “1 Ocak – 30 Aralık 2021 döneminde 97 askeri personel ve 32 sivil yaralandı, aynı dönemde 70 askeri personel ve 7 sivil hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.
Kurumun verilerine göre Donbass bölgesinde çatışmanın başlangıcından bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 91’i çocuk toplam 5 bin 38 kişi hayatını kaybetti.
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