Donetsk Ombudsmanı: Donbass’taki çatışma bölgesinde 1 yılda 77 kişi hayatını kaybetti

Donetsk Halk Cumhuriyeti Ombudsman Ofisi’nden bugün yayınlanan açıklamaya göre, Donbass’taki çatışmalar sonucu 1 yılda 77 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi de yaralandı.Açıklamada, “1 Ocak – 30 Aralık 2021 döneminde 97 askeri personel ve 32 sivil yaralandı, aynı dönemde 70 askeri personel ve 7 sivil hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.Kurumun verilerine göre Donbass bölgesinde çatışmanın başlangıcından bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 91’i çocuk toplam 5 bin 38 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Ombudsman Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Donbass’taki çatışmalar sonucu 1 yılda 77 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi de yaralandı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Ombudsman Ofisi’nden bugün yayınlanan açıklamaya göre, Donbass’taki çatışmalar sonucu 1 yılda 77 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi de yaralandı.
Açıklamada, “1 Ocak – 30 Aralık 2021 döneminde 97 askeri personel ve 32 sivil yaralandı, aynı dönemde 70 askeri personel ve 7 sivil hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.
Kurumun verilerine göre Donbass bölgesinde çatışmanın başlangıcından bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 91’i çocuk toplam 5 bin 38 kişi hayatını kaybetti.