https://tr.sputniknews.com/20211231/donetsk-ombudsmani-donbasstaki-catisma-bolgesinde-1-yilda-77-kisi-hayatini-kaybetti-1052281244.html

Donetsk Ombudsmanı: Donbass’taki çatışma bölgesinde 1 yılda 77 kişi hayatını kaybetti

Donetsk Ombudsmanı: Donbass’taki çatışma bölgesinde 1 yılda 77 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Ombudsman Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Donbass’taki çatışmalar sonucu 1 yılda... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T02:47+0300

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Donetsk Halk Cumhuriyeti Ombudsman Ofisi’nden bugün yayınlanan açıklamaya göre, Donbass’taki çatışmalar sonucu 1 yılda 77 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi de yaralandı.Açıklamada, “1 Ocak – 30 Aralık 2021 döneminde 97 askeri personel ve 32 sivil yaralandı, aynı dönemde 70 askeri personel ve 7 sivil hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.Kurumun verilerine göre Donbass bölgesinde çatışmanın başlangıcından bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 91’i çocuk toplam 5 bin 38 kişi hayatını kaybetti.

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