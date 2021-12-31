Ehliyet sınavında 10 bin TL'lik kopya düzeneği ile yakalandı, sınır dışı edildi

Geçen haftalarda ehliyet sınavına girmek için Şehitkamil ilçesindeki E-sınav merkezine gelen A.M. isimli yabancı uyruklu bir şahıs, X-ray'den geçerken cihaz uyarı verdi. Polis, şahıs üzerine arama yapılmasına karar verildi. Arama sırasında A.M.'nin kıyafetinin yaka kısmına dikilmiş kamera ve modem ile kulaklık düzeneği çıktı. Ekipler, düzenekleri şahsın üzerinden güçlükle çıkardı. A.M.'nin ayrıca, kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edildi.Gözaltına alınan A.M., yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan yabancı uyruklu bir şahıs yakalanarak sınır dışı edildi.
Geçen haftalarda ehliyet sınavına girmek için Şehitkamil ilçesindeki E-sınav merkezine gelen A.M. isimli yabancı uyruklu bir şahıs, X-ray'den geçerken cihaz uyarı verdi.
Polis, şahıs üzerine arama yapılmasına karar verildi. Arama sırasında A.M.'nin kıyafetinin yaka kısmına dikilmiş kamera ve modem ile kulaklık düzeneği çıktı. Ekipler, düzenekleri şahsın üzerinden güçlükle çıkardı.
A.M.'nin ayrıca, kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edildi.
Gözaltına alınan A.M., yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.