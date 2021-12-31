https://tr.sputniknews.com/20211231/fenerbahce-kadin-futbol-takiminda-12-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1052295535.html

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımında 9'u sporcu 3'ü teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T14:36+0300

2021-12-31T14:36+0300

2021-12-31T14:36+0300

spor

fenerbahçe

futbol

kadın

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Sarı-lacivertli takımın kadın futbol takımında 12 koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'mızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan futbolcularımız ile teknik ve idari kadro çalışanlarının izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."

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fenerbahçe, futbol, kadın, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını