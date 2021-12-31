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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımında 9'u sporcu 3'ü teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T14:36+0300
2021-12-31T14:36+0300
spor
fenerbahçe
futbol
kadın
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sarı-lacivertli takımın kadın futbol takımında 12 koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'mızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan futbolcularımız ile teknik ve idari kadro çalışanlarının izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."
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fenerbahçe, futbol, kadın, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 Kovid-19 vakası tespit edildi

14:36 31.12.2021
© AAFenerbahçe arma, forma, logo
Fenerbahçe arma, forma, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA
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Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımında 9'u sporcu 3'ü teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli takımın kadın futbol takımında 12 koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'mızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan futbolcularımız ile teknik ve idari kadro çalışanlarının izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."
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