Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 Kovid-19 vakası tespit edildi

Sarı-lacivertli takımın kadın futbol takımında 12 koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'mızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan futbolcularımız ile teknik ve idari kadro çalışanlarının izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."
Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımında 9'u sporcu 3'ü teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli takımın kadın futbol takımında 12 koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'mızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan futbolcularımız ile teknik ve idari kadro çalışanlarının izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."