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İBB Sözcüsü Ongun: İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişler, İBB'de mesaiye başladı
İBB Sözcüsü Ongun: İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişler, İBB'de mesaiye başladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun katıldığı bir canlı yayın programında, İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişlerin İstanbul... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T10:22+0300
2021-12-31T10:22+0300
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süleyman soylu
ibb
içişleri bakanlığı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, KRT TV’de ‘Seçil Özer ile Gündem Özel’ yayınına telefonla katıldı. İçişleri Bakanlığı’nın İBB’de başlatıldığını açıkladığı, ‘özel teftiş’ hakkında bilgi veren Ongun, “Bugün itibarıyla bize İçişleri Bakanlığı'nın cevabı posta yoluyla ulaştı” dedi.Ongun sözlerini şu şekilde sürdürdü:'CNNTürk talebimi kabul etmedi'Ongun, sosyal medya hesabından CNNTürk yayınına katılma isteiğinin reddedildiğini de açıkladı ve "İBB’ye yönelik iddialarla ilgili bu akşam Halk TV, Habertürk ve KRT televizyonlarına telefon bağlantısıyla katılma talebim kabul edildi ve halkımızın doğru bilgilenmesine olanak sağlandı. CNNTürk yayınında yapılan yorumlara karşı, yayına katılma talebim ise kabul edilmedi" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211231/sozcu-yazari-ozturk-dun-itibariyla-4-mufettis-ibbde-sorusturmaya-basladi-1052282697.html
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İBB Sözcüsü Ongun: İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişler, İBB'de mesaiye başladı

10:22 31.12.2021
© DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun katıldığı bir canlı yayın programında, İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde mesaiye başladığını belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, KRT TV’de ‘Seçil Özer ile Gündem Özel’ yayınına telefonla katıldı. İçişleri Bakanlığı’nın İBB’de başlatıldığını açıkladığı, ‘özel teftiş’ hakkında bilgi veren Ongun, “Bugün itibarıyla bize İçişleri Bakanlığı'nın cevabı posta yoluyla ulaştı” dedi.
Ongun sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Yanıttaki imza İller İdaresi Genel Müdürlüğü, ‘Ey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sen İçişleri Bakanı'na soru soramazsın, onun muhatabı sen değilsin. Eğer merak ettiğin bir şey varsa işe giren insanların dosyasını valiliğe gönder, valilik inceler sana da yanıtını verir.’ Şimdi biz bu 37 kişiye baktık, kimdir bunlar diye. Bunların 8 tanesinin İBB ile ilgisi yok. 29 tanesi İBB’nin çeşitli iştirak şirketlerinde çalışıyor. Bu arkadaşları çağırdık, dedik ki; sen bu musun? Senle ilgili böyle iddialar. Bu arkadaşlarımızın 20 tanesi kendi rızasıyla gidip hem suç duyurusunda bulundular hem de kendileri ile ilgili yayın yapan Sabah gazetesine tazminat davası açtılar. Biz bu 557 kişi kimdir onu bilmiyoruz. Bize bu verilmedi. Ama bugün itibariyle İçişleri Bakanlığımızın görevlendirdiği müfettişlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde mesailerine başladılar. Devletimizle eş güdümlü, devletimizin istediği her belgeyi onlara teslim eden İstanbul Büyükşehir Belediyesiyiz. Bu kampanya yapıldığı zaman bunun yansıması sokakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olacak. Yozgat'ta Ekrem İmamoğlu sokağa çıktığı zaman ‘Sen teröristleri işe almışsın' diyecek olan vatandaşın muhatabı Ekrem İmamoğlu. Bu iş tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir oyundur, kumpastır, organizasyondur.”

'CNNTürk talebimi kabul etmedi'

Ongun, sosyal medya hesabından CNNTürk yayınına katılma isteiğinin reddedildiğini de açıkladı ve "İBB’ye yönelik iddialarla ilgili bu akşam Halk TV, Habertürk ve KRT televizyonlarına telefon bağlantısıyla katılma talebim kabul edildi ve halkımızın doğru bilgilenmesine olanak sağlandı. CNNTürk yayınında yapılan yorumlara karşı, yayına katılma talebim ise kabul edilmedi" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
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