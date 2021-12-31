https://tr.sputniknews.com/20211231/istanbul-valiligi-yilbasi-tedbirlerini-acikladi-47-bin-personel-gorev-yapacak-1052287021.html

İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı: 47 bin personel görev yapacak

İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı: 47 bin personel görev yapacak

İstanbul'da yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet görevlisi ve 167 Sahil Güvenlik personeli görev yapacak. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

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istanbul valiliği

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İstanbul Valiliği yılbaşında uygulanacak tedbirleri duyurdu. İstanbul'da yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet görevlisi ve 167 Sahil Güvenlik personeli görev yapacak.İstanbul Valiliği yılbaşı günü, gecesi ve sonrasının huzur ve güven ortamı içinde geçirilmesi için alınan tedbirleri duyurdu. Valilikten yapılan açıklama şöyle: "İnsanlığı tehdit eden Covid 19 salgınıyla mücadelemizde 2. yılı geride bırakıyoruz. Devletimizce alınan salgınla mücadele önlemlerini büyük bir gayretle uyguladık ve aşılama çalışmalarıyla yeniden normalleşme sürecine ulaştık. Temennimiz odur ki yeni yıl, yaşadığımız tüm sorunların çözümüne vesile olsun. 2022 yılını karşılarken Valiliğimiz koordinasyonunda; İBB, ilçe belediyelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, sağlık ve güvenlik teşkilatlarımızla yeni yıl heyecan ve mutluluğunu en güzel şekilde yaşayabilmek için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul'umuzda huzur ve güvenliğimizin korunması için yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet ve 167 Sahil Güvenlik personelimiz görevlerinin başında olacak. Acil hallerde başvuru yapılabilecek telefon numaraları aşağıya çıkarılmıştır. Yeni yılın; tüm insanlığa, ülkemize ve İstanbul'umuza sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyoruz.

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istanbul, yılbaşı, istanbul valiliği