https://tr.sputniknews.com/20211231/kuba-ulkeye-giris-yapacak-tum-yolculardan-zorunlu-pcr-testi-isteyecek-1052279876.html

Küba, ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan zorunlu PCR testi isteyecek

Küba, ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan zorunlu PCR testi isteyecek

Küba'da hızla artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 5 Ocak'tan itibaren ülkeye gelecek tüm yolculardan zorunlu PCR test sonucu talep edilecek. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T01:15+0300

2021-12-31T01:15+0300

2021-12-31T01:16+0300

koronavirüs

küba

kovid-19

pcr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1043822583_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_95a576e4b6991e65e0d541c423e296ff.jpg

Kasım ayının sonlarında salgın kaynaklı can kaybı ve vaka sayılarını kontrol altına alan Küba, salgının ülkede yeniden tırmanışa geçmesi üzerine yeni kararlar aldığını duyurdu.Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında 5 Ocak'tan itibaren ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan 72 saat önceden yapılan zorunlu PCR testi talep edileceğini bildirildi.Ülkeye gelen yabancı öğrenci, bursiyer, teknisyen ve iş insanlarına da 8 günlük zorunlu karantina uygulanacağı belirtilen açıklamada, bu sürenin sonunda yeniden PCR testi yapılacağı kaydedildi.Bugüne kadar 965 bin 571 vaka tespit edilen Küba'da, virüs nedeniyle 8 bin 322 kişi hayatını kaybetti. Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 91'ine 1. doz, yüzde 84'üne ise 2. doz aşı uygulandı.

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

küba, kovid-19, pcr