Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211231/kuba-ulkeye-giris-yapacak-tum-yolculardan-zorunlu-pcr-testi-isteyecek-1052279876.html
Küba, ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan zorunlu PCR testi isteyecek
Küba, ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan zorunlu PCR testi isteyecek
Küba'da hızla artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 5 Ocak'tan itibaren ülkeye gelecek tüm yolculardan zorunlu PCR test sonucu talep edilecek. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T01:15+0300
2021-12-31T01:16+0300
koronavirüs
küba
kovid-19
pcr
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1043822583_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_95a576e4b6991e65e0d541c423e296ff.jpg
Kasım ayının sonlarında salgın kaynaklı can kaybı ve vaka sayılarını kontrol altına alan Küba, salgının ülkede yeniden tırmanışa geçmesi üzerine yeni kararlar aldığını duyurdu.Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında 5 Ocak'tan itibaren ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan 72 saat önceden yapılan zorunlu PCR testi talep edileceğini bildirildi.Ülkeye gelen yabancı öğrenci, bursiyer, teknisyen ve iş insanlarına da 8 günlük zorunlu karantina uygulanacağı belirtilen açıklamada, bu sürenin sonunda yeniden PCR testi yapılacağı kaydedildi.Bugüne kadar 965 bin 571 vaka tespit edilen Küba'da, virüs nedeniyle 8 bin 322 kişi hayatını kaybetti. Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 91'ine 1. doz, yüzde 84'üne ise 2. doz aşı uygulandı.
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1043822583_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_2940fddafe510102000fc6f5b6ca076b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
küba, kovid-19, pcr

Küba, ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan zorunlu PCR testi isteyecek

01:15 31.12.2021 (güncellendi: 01:16 31.12.2021)
© AP Photo / Ramon EspinosaKüba, 'Soberana 2' adını verdiği kendi Kovid-19 aşısını üretecek
Küba, 'Soberana 2' adını verdiği kendi Kovid-19 aşısını üretecek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Ramon Espinosa
Abone ol
Küba'da hızla artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 5 Ocak'tan itibaren ülkeye gelecek tüm yolculardan zorunlu PCR test sonucu talep edilecek.
Kasım ayının sonlarında salgın kaynaklı can kaybı ve vaka sayılarını kontrol altına alan Küba, salgının ülkede yeniden tırmanışa geçmesi üzerine yeni kararlar aldığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında 5 Ocak'tan itibaren ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan 72 saat önceden yapılan zorunlu PCR testi talep edileceğini bildirildi.
Ülkeye gelen yabancı öğrenci, bursiyer, teknisyen ve iş insanlarına da 8 günlük zorunlu karantina uygulanacağı belirtilen açıklamada, bu sürenin sonunda yeniden PCR testi yapılacağı kaydedildi.
Bugüne kadar 965 bin 571 vaka tespit edilen Küba'da, virüs nedeniyle 8 bin 322 kişi hayatını kaybetti. Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 91'ine 1. doz, yüzde 84'üne ise 2. doz aşı uygulandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:15Küba, ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan zorunlu PCR testi isteyecek
01:15Beyoğlu'nda yangın: Çevredeki binalara sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
01:06Rus Stratejik Füze Kuvvetleri 2022'de 200'den fazla tatbikat gerçekleştirecek
00:54Bir hafta önce boşandığı kadının kapısına gidip bıçağı boynuna dayayarak zorla görüşmek istedi
00:50Kremlin: Putin-Biden görüşmesi sona erdi
00:48İstanbul'da otobüs şoförü ile yolcunun tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
00:46Araştırma: Omicron varyantı, T hücrelerini aşmakta zorlanıyor
00:42Tunceli’de yolda boz ayı görüntülendi: 'Kış uykusunda olması gerekiyordu'
00:35Avrupa'da Omicron etkisini gösteriyor: İtalya, Portekiz ve Yunanistan'da vakalarda rekor kırıldı
00:25Putin, Rusya-Tacikistan Ortak Bölgesel Hava Savunma Sistemi Anlaşması'nı onayladı
00:23Murat Ongun: CNNTürk yayınına katılma talebim kabul edilmedi
00:23Almanya'da hükümeti, 'Cesetleriniz tarlalara saçılacak' diyerek tehdit eden asker gözaltına alındı
00:10İsrail'de 4. doz Kovid-19 aşısına onay
00:06Muavinle tartışıp havaya ateş açan polis memuru açığa alındı
00:02Giresun'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti
DünBeyaz Saray: Putin-Biden görüşmesi 03.35'te (TSİ 23.35) başladı
DünBakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğiz
DünZiraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen ekipler belli oldu
DünRusya’nın uluslararası rezervleri yılın sonuna bir hafta kala ilk kez 630 milyar doları aştı
DünPakistan’da 250 milyon dolar değerinde uyuşturucu ve kaçak mal imha edildi