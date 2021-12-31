https://tr.sputniknews.com/20211231/pussy-riot-kurucusu-rusyanin-yabanci-ajan-listesine-eklendi--1052293412.html

Pussy Riot kurucusu, Rusya’nın 'yabancı ajan' listesine eklendi

Pussy Riot kurucusu, Rusya’nın 'yabancı ajan' listesine eklendi

Rus punk grubu Pussy Riot’un kurucusu Tolokonnikova ve grubun üyesi Nikulşina, yurtdışından finanse edildikleri ile ilgili bağlantılar bulunmasının ardından... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T13:16+0300

2021-12-31T13:16+0300

2021-12-31T13:16+0300

rusya

ajan

pussy riot

nadejda tolokonnikova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052293683_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_21e69d83dbe90b890e162c1ffcadd228.jpg

Rusya Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’ndeki eylemlerinin ardından ün kazanan tartışmalı grup Pussy Riot’un kurucusu Nadejda Tolokonnikova ve üyesi Veronika Nikulşina ‘yabancı ajan’ olarak kayda geçti. Karar, ilgili devlet kurumları tarafından elde edilen belgeler neticesinde verildi. Ulaşılan bilgilere göre söz konusu kişiler yurtdışından parasal destek alırken, sistematik biçimde bir grup kişiye belge ulaştırdığı anlaşıldı. Rus hiciv ustası ve yazar Viktor Şenderoviç ve Holod sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Taysiya Bekbulatova da listeye elenenler arasında. ABD’ye bağlı Radio Free Europe/Radio Liberty’den iki gazeteci olan Yelena Vladkina ve İvan Belyayev de listeye eklendi. Pussy Riot, 2012'de başkent Moskova'nın merkezinde yer alan Kurtarıcı İsa Katedrali'nde Rus hükümetini protesto etmek için yaptıklarını söyledikleri bir eylem sayesinde ün kazanmıştı. Protestonun ardından grubun üyeleri ‘kamu düzenini bozma ve inananların duygularını incitme' suçlamalarıyla hapse mahkum edilmişti. Grubun üyeleri, bundan bir yıl sonraysa Rusya'da çıkarılan genel af ile serbest kalmışlardı.

https://tr.sputniknews.com/20180716/dunya-kupasi-pussy-riot-1034296475.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ajan, pussy riot, nadejda tolokonnikova