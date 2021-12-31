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https://tr.sputniknews.com/20211231/pussy-riot-kurucusu-rusyanin-yabanci-ajan-listesine-eklendi--1052293412.html
Pussy Riot kurucusu, Rusya’nın 'yabancı ajan' listesine eklendi
Pussy Riot kurucusu, Rusya’nın 'yabancı ajan' listesine eklendi
Rus punk grubu Pussy Riot’un kurucusu Tolokonnikova ve grubun üyesi Nikulşina, yurtdışından finanse edildikleri ile ilgili bağlantılar bulunmasının ardından... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T13:16+0300
2021-12-31T13:16+0300
rusya
ajan
pussy riot
nadejda tolokonnikova
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Rusya Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’ndeki eylemlerinin ardından ün kazanan tartışmalı grup Pussy Riot’un kurucusu Nadejda Tolokonnikova ve üyesi Veronika Nikulşina ‘yabancı ajan’ olarak kayda geçti. Karar, ilgili devlet kurumları tarafından elde edilen belgeler neticesinde verildi. Ulaşılan bilgilere göre söz konusu kişiler yurtdışından parasal destek alırken, sistematik biçimde bir grup kişiye belge ulaştırdığı anlaşıldı. Rus hiciv ustası ve yazar Viktor Şenderoviç ve Holod sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Taysiya Bekbulatova da listeye elenenler arasında. ABD’ye bağlı Radio Free Europe/Radio Liberty’den iki gazeteci olan Yelena Vladkina ve İvan Belyayev de listeye eklendi. Pussy Riot, 2012'de başkent Moskova'nın merkezinde yer alan Kurtarıcı İsa Katedrali'nde Rus hükümetini protesto etmek için yaptıklarını söyledikleri bir eylem sayesinde ün kazanmıştı. Protestonun ardından grubun üyeleri ‘kamu düzenini bozma ve inananların duygularını incitme' suçlamalarıyla hapse mahkum edilmişti. Grubun üyeleri, bundan bir yıl sonraysa Rusya'da çıkarılan genel af ile serbest kalmışlardı.
https://tr.sputniknews.com/20180716/dunya-kupasi-pussy-riot-1034296475.html
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rusya, ajan, pussy riot, nadejda tolokonnikova

Pussy Riot kurucusu, Rusya’nın 'yabancı ajan' listesine eklendi

13:16 31.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girNadejda Tolokonnikova
Nadejda Tolokonnikova - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© Sputnik
/
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Rus punk grubu Pussy Riot’un kurucusu Tolokonnikova ve grubun üyesi Nikulşina, yurtdışından finanse edildikleri ile ilgili bağlantılar bulunmasının ardından Rusya Adalet Bakanlığı’nın ‘yabancı ajan’ listesine eklendi.
Rusya Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’ndeki eylemlerinin ardından ün kazanan tartışmalı grup Pussy Riot’un kurucusu Nadejda Tolokonnikova ve üyesi Veronika Nikulşina ‘yabancı ajan’ olarak kayda geçti.
Karar, ilgili devlet kurumları tarafından elde edilen belgeler neticesinde verildi. Ulaşılan bilgilere göre söz konusu kişiler yurtdışından parasal destek alırken, sistematik biçimde bir grup kişiye belge ulaştırdığı anlaşıldı.
Rus hiciv ustası ve yazar Viktor Şenderoviç ve Holod sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Taysiya Bekbulatova da listeye elenenler arasında. ABD’ye bağlı Radio Free Europe/Radio Liberty’den iki gazeteci olan Yelena Vladkina ve İvan Belyayev de listeye eklendi.
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16 Temmuz 2018, 00:20
Pussy Riot, 2012'de başkent Moskova'nın merkezinde yer alan Kurtarıcı İsa Katedrali'nde Rus hükümetini protesto etmek için yaptıklarını söyledikleri bir eylem sayesinde ün kazanmıştı. Protestonun ardından grubun üyeleri ‘kamu düzenini bozma ve inananların duygularını incitme' suçlamalarıyla hapse mahkum edilmişti. Grubun üyeleri, bundan bir yıl sonraysa Rusya'da çıkarılan genel af ile serbest kalmışlardı.
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