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https://tr.sputniknews.com/20211231/rizede-22-metrelik-dev-cay-bardagi-isiklandirildi-1052303002.html
Rize'de 22 metrelik dev çay bardağı ışıklandırıldı
Rize'de 22 metrelik dev çay bardağı ışıklandırıldı
Rize’de yapımı devam eden 22 metrelik dev çay bardağı ışıklandırılmaya başlayınca ortaya rengarenk bir görüntü çıktı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T19:26+0300
2021-12-31T19:26+0300
2021-12-31T19:28+0300
çay bardağı
yaşam
yılbaşı
rize
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Rize’de yapımı devam eden Çay Çarşısı’nın içerisinde bulunan devasa çay bardağının ışıkları takılmaya başladı. 2022 yılına saatler kala ışıkları yakılan devasa çay bardağı havanın kararmasıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.
https://tr.sputniknews.com/20180730/rize-cay-bardagi-heykel-carsi-1034514407.html
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çay bardağı , yılbaşı, rize
Rize'de 22 metrelik dev çay bardağı ışıklandırıldı 19:26 31.12.2021 (güncellendi: 19:28 31.12.2021)
Rize’de yapımı devam eden 22 metrelik dev çay bardağı ışıklandırılmaya başlayınca ortaya rengarenk bir görüntü çıktı.
Rize’de yapımı devam eden
Çay Çarşısı’nın içerisinde bulunan devasa çay bardağının ışıkları takılmaya başladı.
2022 yılına saatler kala ışıkları yakılan devasa çay bardağı havanın kararmasıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.