https://tr.sputniknews.com/20211231/tuncelide-boz-ayi-goruntulendi-kis-uykusunda-olmasi-gerekiyordu-1052278862.html

Tunceli’de yolda boz ayı görüntülendi: 'Kış uykusunda olması gerekiyordu'

Tunceli’de yolda boz ayı görüntülendi: 'Kış uykusunda olması gerekiyordu'

Tunceli’de kış uykusunda olması gereken bir boz ayı, yolda aracıyla seyir halinde olan bir kişi tarafından görüntülendi. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

tunceli

kar

boz ayı

kış uykusu

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Tunceli’de kış uykusunda olması gereken bir boz ayı Hozat karayolunda karlı yollarda gezinirken Cihan Seçkin isimli ticari taksi şoförü tarafından görüntülendi. Yolda seyir halindeyken bir anda boz ayıyla karşılaştığını belirten Seçkin, "Normalde bu zamanlarda kış uykusunda olması gerekiyordu. Görünce oldukça şaşırdım. Yol genişletme çalışma yapıldığı için karlı alanda ilerleyemiyordu o yüzden karayolunu takip ederek ilerliyordu. Bir süre takip ettikten sonra anayoldan çıkıp ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu” dedi.

tunceli

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tunceli, kar, boz ayı, kış uykusu