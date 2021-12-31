Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211231/yargitay-ceren-damar-senelin-katilinin-cezasini-onadi-1052293806.html
Yargıtay, Ceren Damar Şenel'in katilinin cezasını onadı
Yargıtay, Ceren Damar Şenel'in katilinin cezasını onadı
Akademisyen Ceren Damar Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet'e verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandı 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T13:28+0300
2021-12-31T13:28+0300
türkiye
kadın cinayeti
ceren damar
hasan ismail hikmet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103691/93/1036919397_0:275:4244:2662_1920x0_80_0_0_06861e7dafa60c983c62f85bf35cc570.jpg
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davanın temyiz incelemesi tamamlandı.Kararda, yerel mahkemece sanık Hasan İsmail Hikmet'e verilen mahkumiyet hükmünün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik tespit edilmediği ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanığa yönelik takdir indiriminin yapılmamasının yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde bulunduğu kaydedildi.Bu kapsamda sanık ve avukatlarının temyiz başvurusunu esastan reddeden daire, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.Ne olmuştu?Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, 2 Ocak 2019'da tez danışmanı Cener Damar Şenel ile aralarındaki "kopya tartışması" üzerine okuldan ayrılarak evine gitmişti. Bir süre sonra okula geri dönen Hikmet, önce Şenel'i bıçaklamış, ardından silahla öldürmüştü.Gözaltına alınan Hikmet, 3 Ocak 2019'da tutuklanmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Hikmet hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat'ta sanık Hikmet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103691/93/1036919397_164:0:4080:2937_1920x0_80_0_0_5de8cf9a5cc15e76d7a0195a35dc0539.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadın cinayeti, ceren damar, hasan ismail hikmet

Yargıtay, Ceren Damar Şenel'in katilinin cezasını onadı

13:28 31.12.2021
© AA / Emin SansarCeren Damar Şenel'i silahla vurarak öldüren M.B
Ceren Damar Şenel'i silahla vurarak öldüren M.B - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA / Emin Sansar
Abone ol
Akademisyen Ceren Damar Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet'e verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandı
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davanın temyiz incelemesi tamamlandı.
Kararda, yerel mahkemece sanık Hasan İsmail Hikmet'e verilen mahkumiyet hükmünün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik tespit edilmediği ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.
Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanığa yönelik takdir indiriminin yapılmamasının yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde bulunduğu kaydedildi.
Bu kapsamda sanık ve avukatlarının temyiz başvurusunu esastan reddeden daire, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.

Ne olmuştu?

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, 2 Ocak 2019'da tez danışmanı Cener Damar Şenel ile aralarındaki "kopya tartışması" üzerine okuldan ayrılarak evine gitmişti. Bir süre sonra okula geri dönen Hikmet, önce Şenel'i bıçaklamış, ardından silahla öldürmüştü.
Gözaltına alınan Hikmet, 3 Ocak 2019'da tutuklanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Hikmet hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat'ta sanık Hikmet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:37'Tolga Abi'den Hugo açıklaması: Yarışmanın hak sahibi şirket kapandı, program yapmayı düşünmüyorum
13:30İsrail ve ABD arasında 3.1 milyar dolarlık savunma anlaşması
13:28Yargıtay, Ceren Damar Şenel'in katilinin cezasını onadı
13:16Pussy Riot kurucusu, Rusya’nın 'yabancı ajan' listesine eklendi
13:14Güney Kore NFT tabanlı oyunları yasaklıyor
13:12Bilim Kurulu üyesi Turan: 'Omicron'un aşıdan kaçma ihtimali var
13:00Bahreyn 10 yıl sonra Şam'a yeniden büyükelçi atadı
12:57Markette unutulan cüzdanı poşetine attı, içini boşaltıp geri getirdi
12:47Türkiye'nin 'aşı ve biyoteknoloji üssü' 2022 sonunda hizmete alınacak
12:28TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'nin 2011 Süper Kupa talebine cevap: Kişisel görüşüm olumlu
12:26Beyin ameliyatı sırasında doğum yaptı
12:25Lavrov: ABD'li askeri yetkililerin güvenlik garantileri müzakerelerine katılması Rusya için önemli
12:24Ehliyet sınavında 10 bin TL'lik kopya düzeneği ile yakalandı, sınır dışı edildi
12:12Rusya'nın Kuzey Filosu bu yıl 12 Tsirkon denemesi yaptı
12:02Annesi tarafından terk edilen sıpa kendini köpek sanıyor
11:46Kimlik numaralarına e-Devlet üzerinden kısıt konabilecek
11:45Erdoğan: Kurdaki hareketlilik geçici bir durum
11:41Antalya'da yağış rekoru kırıldı
11:40Filipinler'de Rai Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 400'ü aştı
11:35ABD'deki opioid bağımlılığı ve ölümleriyle ilgili davada İsrailli ilaç devi Teva sorumlu bulundu