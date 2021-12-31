https://tr.sputniknews.com/20211231/yeni-yila-saatler-kala-istiklal-caddesinde-yogunluk-1052302407.html

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

2022'ye saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri İstiklal ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T18:46+0300

2021-12-31T18:46+0300

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istiklal caddesi

türkiye

yılbaşı

alışveriş

güvenlik

eminönü

yoğunluk

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2021'in son gününde İstiklal Caddesi'ne gelenler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Caddeye girmek isteyenlere üst ve çanta araması yapıldı.Yılbaşı gecesinde görevli polis ekiplerinden bazıları ise İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. İstiklal Caddesi'ne giriş yapılabilen sokakların başında polisler nöbet tuttu. Polis ekipleri taşkınlık çıkaran kadına sözle müdahale etti, İstiklal Caddesi'nin dışarısına çıkardı.Sokak müzisyenleri yılın son gününde de performanslarını sergilemeye devam etti.Eminönü'nde yılbaşı hareketliliği2022’ye sayılı saatler kala İstanbul’un alışveriş için vazgeçilmez noktası Eminönü’nde yoğunluk yaşandı. En çok kuruyemiş ve hediyelik eşya tezgahlarının kalabalık olduğu görüldü.

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istiklal caddesi

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istiklal caddesi, yılbaşı, alışveriş, güvenlik, eminönü, yoğunluk