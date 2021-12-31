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Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
2022'ye saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri İstiklal ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T18:46+0300
2021-12-31T18:52+0300
istiklal caddesi
türkiye
yılbaşı
alışveriş
güvenlik
eminönü
yoğunluk
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2021'in son gününde İstiklal Caddesi'ne gelenler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Caddeye girmek isteyenlere üst ve çanta araması yapıldı.Yılbaşı gecesinde görevli polis ekiplerinden bazıları ise İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. İstiklal Caddesi'ne giriş yapılabilen sokakların başında polisler nöbet tuttu. Polis ekipleri taşkınlık çıkaran kadına sözle müdahale etti, İstiklal Caddesi'nin dışarısına çıkardı.Sokak müzisyenleri yılın son gününde de performanslarını sergilemeye devam etti.Eminönü'nde yılbaşı hareketliliği2022’ye sayılı saatler kala İstanbul’un alışveriş için vazgeçilmez noktası Eminönü’nde yoğunluk yaşandı. En çok kuruyemiş ve hediyelik eşya tezgahlarının kalabalık olduğu görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211230/icisleri-bakanligi-yilbasi-onlemlerini-acikladi-1052257527.html
istiklal caddesi
türkiye
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istiklal caddesi, yılbaşı, alışveriş, güvenlik, eminönü, yoğunluk

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

18:46 31.12.2021 (güncellendi: 18:52 31.12.2021)
© DHAİstiklal Caddesi yeni yıl, yoğunluk, yılbaşı
İstiklal Caddesi yeni yıl, yoğunluk, yılbaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© DHA
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2022'ye saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri İstiklal ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
2021'in son gününde İstiklal Caddesi'ne gelenler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Caddeye girmek isteyenlere üst ve çanta araması yapıldı.
Yılbaşı gecesinde görevli polis ekiplerinden bazıları ise İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. İstiklal Caddesi'ne giriş yapılabilen sokakların başında polisler nöbet tuttu. Polis ekipleri taşkınlık çıkaran kadına sözle müdahale etti, İstiklal Caddesi'nin dışarısına çıkardı.
Sokak müzisyenleri yılın son gününde de performanslarını sergilemeye devam etti.

Eminönü'nde yılbaşı hareketliliği

© DHAYılbaşına saatler kala Eminönü’nde yılbaşı alışverişi hareketliliği yaşandı.
Yılbaşına saatler kala Eminönü’nde yılbaşı alışverişi hareketliliği yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
Yılbaşına saatler kala Eminönü’nde yılbaşı alışverişi hareketliliği yaşandı.
© DHA
2022’ye sayılı saatler kala İstanbul’un alışveriş için vazgeçilmez noktası Eminönü’nde yoğunluk yaşandı. En çok kuruyemiş ve hediyelik eşya tezgahlarının kalabalık olduğu görüldü.
İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
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