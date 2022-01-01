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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220101/dogalgaza-yuzde-25-zam-1052305074.html
Doğalgaza yüzde 25 zam
Doğalgaza yüzde 25 zam
Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın satış fiyatı yüzde 15, sanayi kullanılan... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T00:18+0300
2022-01-01T00:18+0300
2022-01-01T00:20+0300
ekonomi
doğalgaz
botaş
zam
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde 2022 yılı ocak ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 zam yapıldı. Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgaza yüzde 50 zam geldi. Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesi de yüzde 15 oranında arttı.
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doğalgaz, botaş, zam
Doğalgaza yüzde 25 zam 00:18 01.01.2022 (güncellendi: 00:20 01.01.2022)
Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın satış fiyatı yüzde 15, sanayi kullanılan doğalgazın fiyatı ise yüzde 50 arttı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde 2022 yılı ocak ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesiyle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, konutlarda kullanılan
doğalgaza yüzde 25 zam yapıldı.
Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan
doğalgaza yüzde 50 zam geldi.
Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesi de yüzde 15 oranında arttı.