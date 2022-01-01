https://tr.sputniknews.com/20220101/hakkarideki-11-bolge-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1052316991.html

Hakkari'deki 11 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari'deki 11 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkez ile Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki 11 bölgenin, 1-14 Ocak tarihlerinde "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T22:40+0300

2022-01-01T22:40+0300

2022-01-01T22:40+0300

türkiye

hakkari

yüksekova

şemdinli

özel güvenlik bölgesi

çukurca

hakkari valiliği

derecik

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Valilikten yapılan açıklamada, 'il sınırları içinde faaliyet gösteren PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilediği' belirtildi.Bu eylemler neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 11 bölgenin, 1 Ocak saat 00.00'dan 14 Ocak saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların belirtilen alanlara izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı."Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

türkiye

hakkari

yüksekova

şemdinli

çukurca

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