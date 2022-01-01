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Jürgen Klopp'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Jürgen Klopp'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Klopp yarın oynanacak Chelsea maçında yer alamayacak. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T17:33+0300
2022-01-01T17:33+0300
2022-01-01T17:33+0300
spor
jürgen klopp
liverpool
koronavirüs
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Premier Lig'de yarın Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak olan Liverpool'da Teknik Direktör Jürgen Klopp'un koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan Klopp'un yerine Chelsea karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Pepijn Lijnders'in olacağı aktarıldı.
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jürgen klopp, liverpool, koronavirüs
Jürgen Klopp'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Klopp yarın oynanacak Chelsea maçında yer alamayacak.
Premier Lig'de yarın Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak olan Liverpool'da Teknik Direktör Jürgen Klopp'un koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan Klopp'un yerine Chelsea karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Pepijn Lijnders'in olacağı aktarıldı.