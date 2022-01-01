https://tr.sputniknews.com/20220101/jurgen-kloppun-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052312627.html

Jürgen Klopp'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Jürgen Klopp'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Klopp yarın oynanacak Chelsea maçında yer alamayacak. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T17:33+0300

2022-01-01T17:33+0300

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spor

jürgen klopp

liverpool

koronavirüs

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Premier Lig'de yarın Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak olan Liverpool'da Teknik Direktör Jürgen Klopp'un koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan Klopp'un yerine Chelsea karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Pepijn Lijnders'in olacağı aktarıldı.

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jürgen klopp, liverpool, koronavirüs