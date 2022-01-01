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Mersin'de yılın ilk günü denize girme etkinliği bu yılda devam etti
Mersin'de yılın ilk günü denize girme etkinliği bu yılda devam etti
Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Mersin'in Bozyazı ilçesinde doğasever çevreci grup, 2022 yılının ilk gününde denize girdi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T15:18+0300
2022-01-01T15:18+0300
türkiye
mersin
yüzme
deniz
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Her sene yeni yılın ilk günü denize girme etkinliği düzenleyen ve bu yıl Bozyazı sahilinde 8.'sini gerçekleştiren çevreci Turkuaz Grup üyeleri, geçen sene Kovid-19 salgını dolayısıyla 'maske, mesafe ve hijyen' olarak belirledikleri etkinliklerinin temasını, bu yıl dünyayı tehdit eden 'kuraklık ve su tasarrufu' olarak belirledi.Etkinlikle ilgili bilgi veren Bozyazı Turkuaz Grup Lideri Dr. Bahadır Karakoç, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Gazipaşa gibi Taşelinde yer alan bölgede 365 gün denize girilebileceğini göstermek istediklerini söyledi. Bölgede turizmin sadece yaz ile sınırlı olmadığını, deniz kıyısında yer alan bölgede yüzme gibi bir sporu yaygınlaştırmayı, böylelikle lisanslı sporcular ve şampiyonlar çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Karakoç, "Şenlik havasında birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflediğimiz ve 7 senedir devam ettirdiğimiz, artık geleneksel hale gelen 1 Ocak'ta denize girmeyi, bu yıl 8. defa, herkesin de katılabileceği, toplu bir şenlik havasında gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikle başta belirlediğimiz amacımıza ulaştık, artık bu etkinlik geleneksel hale geldi. İnşallah sonraki senelerde daha da coşkuyla gerçekleşir diye ümit ediyorum” dedi.Her etkinlikte bir tema belirlediklerini, bu güne kadar bölge turizmi, muz üretimi ve sorunları, çilek yetiştiriciliği ve geçen senede tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi sebebiyle 'maske, mesafe ve hijyen' temasını işlediklerini hatırlatan Karakoç, bu seneki temanın ise dünyayı ve bölgeyi tehdit eden 'kuraklık ve su tasarrufu' olarak belirlediklerini kaydetti.
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mersin, yüzme, deniz

Mersin'de yılın ilk günü denize girme etkinliği bu yılda devam etti

15:18 01.01.2022
© İHA / ALİ TANDOĞAN-AW506558Mersin'de yılın ilk günü denize girme etkinliği bu yılda devam etti
Mersin'de yılın ilk günü denize girme etkinliği bu yılda devam etti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© İHA / ALİ TANDOĞAN-AW506558
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Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Mersin'in Bozyazı ilçesinde doğasever çevreci grup, 2022 yılının ilk gününde denize girdi.
Her sene yeni yılın ilk günü denize girme etkinliği düzenleyen ve bu yıl Bozyazı sahilinde 8.'sini gerçekleştiren çevreci Turkuaz Grup üyeleri, geçen sene Kovid-19 salgını dolayısıyla 'maske, mesafe ve hijyen' olarak belirledikleri etkinliklerinin temasını, bu yıl dünyayı tehdit eden 'kuraklık ve su tasarrufu' olarak belirledi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Bozyazı Turkuaz Grup Lideri Dr. Bahadır Karakoç, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Gazipaşa gibi Taşelinde yer alan bölgede 365 gün denize girilebileceğini göstermek istediklerini söyledi. Bölgede turizmin sadece yaz ile sınırlı olmadığını, deniz kıyısında yer alan bölgede yüzme gibi bir sporu yaygınlaştırmayı, böylelikle lisanslı sporcular ve şampiyonlar çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Karakoç, "Şenlik havasında birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflediğimiz ve 7 senedir devam ettirdiğimiz, artık geleneksel hale gelen 1 Ocak'ta denize girmeyi, bu yıl 8. defa, herkesin de katılabileceği, toplu bir şenlik havasında gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikle başta belirlediğimiz amacımıza ulaştık, artık bu etkinlik geleneksel hale geldi. İnşallah sonraki senelerde daha da coşkuyla gerçekleşir diye ümit ediyorum” dedi.


Her etkinlikte bir tema belirlediklerini, bu güne kadar bölge turizmi, muz üretimi ve sorunları, çilek yetiştiriciliği ve geçen senede tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi sebebiyle 'maske, mesafe ve hijyen' temasını işlediklerini hatırlatan Karakoç, bu seneki temanın ise dünyayı ve bölgeyi tehdit eden 'kuraklık ve su tasarrufu' olarak belirlediklerini kaydetti.
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