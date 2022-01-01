https://tr.sputniknews.com/20220101/polis-telsizine-sizan-supheliler-feto-propagandasi-yapti-1052307459.html

Polis telsizine sızan şüpheliler FETÖ propagandası yaptı

Polis telsizine sızan şüpheliler FETÖ propagandası yaptı

Kocaeli’de yeni yılın ilk dakikalarında polis telsizinden İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun mesajı yayınlandığı sırada, anons kesilerek FETÖ/PDY... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T11:15+0300

2022-01-01T11:15+0300

2022-01-01T11:20+0300

türkiye

kocaeli

polis

fetö/pdy

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

telsiz

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2022 yılının ilk dakikalarına girildiğinde Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun, emniyet teşkilatına yönelik tebrik mesajı polis telsizinden okunmaya başladı. Bu sırada anons kesilerek, kanaldan FETÖ/PDY örgütünün propagandası yayınlandı. Olayı fark eden polis haber merkezi, propagandayı engelleyerek kanalın kontrolünü devraldı.'Sizi bulduğumuzda ne yapacağımızı biliyorsunuz'Yaşanan olay sonrasında anonsa giren Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, "Merkez, bu şeref yoksunu, devlet düşmanı, hain şebekenin elemanına hitap ediyorum. Azıcık şeref, haysiyetiniz varsa Türk devletine, Türk milletine ihanet etmezsiniz. Sizi bulduğumuzda ne yapacağımızı biliyorsunuz. Ayrıca kimse de moralini bozmasın. En kısa sürede de bu namussuzu bulup, gereğini yapacağız" dedi.Tipioğlu'nun talimatı sonrasında anons yapan haber merkezi, "Emirlerinizi takip ettim. Kanala müdahale eden şeref yoksunu, sesimizi duyuyorsa hakkında gerekli işlemin yapılacağını da bilsin. Teşkilat mensuplarımız da moralini, motivasyonunu bozmasın. Tüm istasyonlarımız bu şekilde takip etsin" ifadelerini kullandı.

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kocaeli, polis, fetö/pdy, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), telsiz