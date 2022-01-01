https://tr.sputniknews.com/20220101/samil-tayyar-enerji-zammi-tum-dunyanin-sorunu-giderler-azaltilamiyorsa-gelirler-artirilmali-1052311660.html

Şamil Tayyar: Enerji zammı tüm dünyanın sorunu; giderler azaltılamıyorsa gelirler artırılmalı

Şamil Tayyar: Enerji zammı tüm dünyanın sorunu; giderler azaltılamıyorsa gelirler artırılmalı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak, "Bu kriz tüm dünyanın ortak... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T16:56+0300

2022-01-01T16:56+0300

2022-01-01T16:55+0300

politika

ak parti

şamil tayyar

açıklama

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Doğalgaz fiyatlarına yüzde 15 ile yüzde 50 arasında zam yapılırken; benzinin litresine 61 kuruş, motorinin litresine 1 lira 29 kuruş ve otogazın litresine 78 kuruş zam geldi. Ayrıca elektriğe de zam yapıldı.Twitter hesabından, zamlarla ilgili değerlendirmede bulunan AKP'li Tayyar, "Enerji/akaryakıt fiyatlarındaki artış sürpriz değil. Avrupa 5/6 kat daha pahalı kullanıyor. Bu kriz, tüm dünyanın ortak sorunu. Kısa vadede çözümü zor, etkisi zayıflatılabilir. Giderler azaltılamıyorsa gelirler arttırılmalı. Gelir, fiyat artışından fazlaysa hayat kolaylaşır" ifadelerini kullandı.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, şamil tayyar, açıklama