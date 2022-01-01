https://tr.sputniknews.com/20220101/yillardir-hayali-olan-yeni-yil-kutlamasini-2022nin-ilk-dakikasinda-gerceklestirdi-1052309291.html

Yıllardır hayali olan yeni yıl kutlamasını, 2022'nin ilk dakikasında gerçekleştirdi

Yıllardır hayali olan yeni yıl kutlamasını, 2022'nin ilk dakikasında gerçekleştirdi

Antalya’da yıllardır yeni yılı denize girerek karşılama hayalini kuran bir kadın, bu hayalini 2022 yılında gerçekleştirdi. Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T13:20+0300

2022-01-01T13:20+0300

2022-01-01T13:20+0300

türkiye

yeni yıl

antalya

konyaaltı

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Kardeşiyle birlikte Konyaaltı Sahili’ne gelen Mihriban Şakal, uzun yıllardır hayalini kurduğu denize girerek yeni yılı karşılama hayalini 2022’i yılında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Şakal, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü saat 00.00’da, sıcaklığı 18 dereceyi bulan denize girdi. Büyük bir mutluluk yaşayan Şakal, kendisini görüntüleyen gazetecilerle de bu sevincini paylaştı. Senelerdir hayalini kurduğu kutlamayı bu yıl gerçekleştirdiğini dile getiren Şakal, “Senelerdir yılbaşını denizde karşılamak hayalimdi. Bu seneye kısmet oldu. Önceki sene kısıtlama vardı gelemedim, tam yaklaşmıştım ama bu sene gerçek oldu. Bu yıl, hayallerimin yılı olacak. Herkesin girmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220101/2022nin-ilk-bebekleri-dogdu-1052305450.html

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konyaaltı

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yeni yıl, antalya, konyaaltı