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https://tr.sputniknews.com/20220101/yillardir-hayali-olan-yeni-yil-kutlamasini-2022nin-ilk-dakikasinda-gerceklestirdi-1052309291.html
Yıllardır hayali olan yeni yıl kutlamasını, 2022'nin ilk dakikasında gerçekleştirdi
Yıllardır hayali olan yeni yıl kutlamasını, 2022'nin ilk dakikasında gerçekleştirdi
Antalya’da yıllardır yeni yılı denize girerek karşılama hayalini kuran bir kadın, bu hayalini 2022 yılında gerçekleştirdi. Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
yeni yıl
antalya
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Kardeşiyle birlikte Konyaaltı Sahili’ne gelen Mihriban Şakal, uzun yıllardır hayalini kurduğu denize girerek yeni yılı karşılama hayalini 2022’i yılında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Şakal, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü saat 00.00’da, sıcaklığı 18 dereceyi bulan denize girdi. Büyük bir mutluluk yaşayan Şakal, kendisini görüntüleyen gazetecilerle de bu sevincini paylaştı. Senelerdir hayalini kurduğu kutlamayı bu yıl gerçekleştirdiğini dile getiren Şakal, “Senelerdir yılbaşını denizde karşılamak hayalimdi. Bu seneye kısmet oldu. Önceki sene kısıtlama vardı gelemedim, tam yaklaşmıştım ama bu sene gerçek oldu. Bu yıl, hayallerimin yılı olacak. Herkesin girmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220101/2022nin-ilk-bebekleri-dogdu-1052305450.html
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yeni yıl, antalya, konyaaltı

Yıllardır hayali olan yeni yıl kutlamasını, 2022'nin ilk dakikasında gerçekleştirdi

13:20 01.01.2022
© İHA / AHMET SERDAR ESER - GAZİ TAŞ - SUAT METİN-AW506343antalya
antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© İHA / AHMET SERDAR ESER - GAZİ TAŞ - SUAT METİN-AW506343
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Antalya’da yıllardır yeni yılı denize girerek karşılama hayalini kuran bir kadın, bu hayalini 2022 yılında gerçekleştirdi. Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getiren kadın, “2022 hayallerimin yılı olacak” dedi.
Kardeşiyle birlikte Konyaaltı Sahili’ne gelen Mihriban Şakal, uzun yıllardır hayalini kurduğu denize girerek yeni yılı karşılama hayalini 2022’i yılında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Şakal, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü saat 00.00’da, sıcaklığı 18 dereceyi bulan denize girdi. Büyük bir mutluluk yaşayan Şakal, kendisini görüntüleyen gazetecilerle de bu sevincini paylaştı.

Senelerdir hayalini kurduğu kutlamayı bu yıl gerçekleştirdiğini dile getiren Şakal, “Senelerdir yılbaşını denizde karşılamak hayalimdi. Bu seneye kısmet oldu. Önceki sene kısıtlama vardı gelemedim, tam yaklaşmıştım ama bu sene gerçek oldu. Bu yıl, hayallerimin yılı olacak. Herkesin girmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.
2022'nin ilk bebekleri doğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
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