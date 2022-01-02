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https://tr.sputniknews.com/20220102/bulgaristanda-kus-gribi-vakalari-artiyor-39-bin-tavuk-itlaf-edilecek-1052328132.html
Bulgaristan’da kuş gribi vakaları artıyor: 39 bin tavuk itlaf edilecek
Bulgaristan’da kuş gribi vakaları artıyor: 39 bin tavuk itlaf edilecek
Bulgaristan’da artışa geçen kuş gribi vakalarının ardından 39 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T15:21+0300
2022-01-02T15:23+0300
dünya
bulgaristan
tavuk
kuş
kuş gribi
hayvan
itlaf
influenza
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Bulgaristan'da kuş gribi vakaları artıyor. Haskova şehir yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, şehrin güneyinde yer alan Krivo Pole köyündeki 2 çiftlikte kuş gribi vakalarının tespit edilmesinin ardından, 39 binden fazla tavuğun veteriner hekimler tarafından itlaf edileceği ifade edildi.Bulgaristan Ulusal Meclisi eski üyesi Minko Angelov, 2 çiftlikte tespit edilen kuş gribi türünün oldukça bulaşıcı olan avian influenza A virüsü olduğunu belirtti.Köyde, Nisan ayından da kuş gribi tespit edilmiş ve 40 binden fazla tavuk itlaf edilmişti.Geçtiğimiz haftalarda Avrupa ve Asya’da da hızla yayılan avian influenza, yaygın olarak kuş gribi diye de biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211221/fransanin-guneyinde-bir-kaz-ciftliginde-kus-gribi-salgini-goruldu-1051959908.html
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bulgaristan, tavuk, kuş, kuş gribi, hayvan, itlaf, influenza

Bulgaristan’da kuş gribi vakaları artıyor: 39 bin tavuk itlaf edilecek

15:21 02.01.2022 (güncellendi: 15:23 02.01.2022)
© FlickrTavuk.
Tavuk. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© Flickr
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Bulgaristan’da artışa geçen kuş gribi vakalarının ardından 39 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.
Bulgaristan'da kuş gribi vakaları artıyor. Haskova şehir yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, şehrin güneyinde yer alan Krivo Pole köyündeki 2 çiftlikte kuş gribi vakalarının tespit edilmesinin ardından, 39 binden fazla tavuğun veteriner hekimler tarafından itlaf edileceği ifade edildi.
Bulgaristan Ulusal Meclisi eski üyesi Minko Angelov, 2 çiftlikte tespit edilen kuş gribi türünün oldukça bulaşıcı olan avian influenza A virüsü olduğunu belirtti.
Köyde, Nisan ayından da kuş gribi tespit edilmiş ve 40 binden fazla tavuk itlaf edilmişti.
Geçtiğimiz haftalarda Avrupa ve Asya’da da hızla yayılan avian influenza, yaygın olarak kuş gribi diye de biliniyor.
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