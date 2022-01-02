https://tr.sputniknews.com/20220102/cumhurbaskani-yardimcisi-oktayin-pcr-test-sonucu-negatif-cikti-1052333753.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu negatif çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu negatif çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PCR test sonucunun negatif çıktığını bildirdi. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T21:09+0300

2022-01-02T21:09+0300

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türkiye

fuat oktay

koronavirüs

pcr

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Oktay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan PCR test sonucum hamdolsun negatif çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yakından ilgilenen, dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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fuat oktay, koronavirüs, pcr