Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220102/eren-bulbulun-annesi-filmin-galasina-katildi-doktugumuz-gozyasini-cumhurbaskanimiz-da-doktu-1052327369.html
Eren Bülbül'ün annesi filmin galasına katıldı: ‘Döktüğümüz gözyaşını cumhurbaşkanımız da döktü’
Eren Bülbül'ün annesi filmin galasına katıldı: ‘Döktüğümüz gözyaşını cumhurbaşkanımız da döktü’
Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017'de PKK ile girilen çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan filmin... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T14:44+0300
2022-01-02T14:44+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
film
gala
eren bülbül
ayşe bülbül
iyi ki varsın eren
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1052327344_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8255550f1980c567f0a8bf4763f0bdda.jpg
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan TRT Ortak Yapımı 'İyi ki Varsın Eren: Kesişme' filminin galasına katıldıktan sonra Maçka ilçesinin Köprüyanı Mahallesi'ndeki evine dönen anne Bülbül, film ile ilgili izlenimlerini paylaştı.Bülbül, filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte izlediklerini ifade ederek, "Yavrumun filminin galasını izledim ama bir anne olarak hayatımızı izledim. Eren, kıpır kıpır bir çocuktu. Hele o Eren'i oynayan küçük oyuncular, aynı Eren'i görmüş gibi oldum" diye konuştu.Ayşe Bülbül, filmi izlerken kendisinin ve şehit Gedik'in eşi Cemile Gedik'in çok duygulandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onlarla birlikte gözyaşı döktüğünü anlattı."Cumhurbaşkanımızla aynı sırada oturduk" diyen Bülbül, şöyle devam etti:‘Ben evladımın 4 yıldır doğum gününü kutluyorum, kardeşleri alıyorlar pastayı ortalarına yemiyorlar’Anne Bülbül, filimden etkilendiği bölümleri aktararak, şunları söyledi:‘Ben orada Eren’i gerçekten gördüm’Kendisini en çok etkileyen bölümün, oğlunun yevmiye aldıktan sonra markete gittiği sahne olduğunu ifade eden Bülbül, "Beni en çok etkileyen bölüm benim yavrumun yevmiye aldıktan sonra markete gidiyor, aldığı makarnaları kardeşlerine getirdiği bölüm ve son bölümde çeşme başında sırt üstü Eren'in vurulup düşmesiyle gözlerinin açık kalması. Ben orada ne olduğumu anlamadım, hayattan koptum, ben orada Eren’i gerçekten gördüm. O kadar üzüldüm o kadar üzüldüm. Acaba Erenim evladımın ölümüne sebep olanlarda bir lokma üzüldüler mi?" diye konuştu.‘Ben onları çok yokluk içinde büyüttüm’Bülbül, "Bir çocuğu sadece doğurmak, orada köy şartlarında büyütmek, hiçbir anne ve babanın tercihi olamaz. Ben onları çok yokluk içinde büyüttüm. Eşimi kaybedene kadar çok mutlu, dört dörtlük bir aileydik, huzuruyduk, ne zaman ki eşimi kaybettim, bir yıl sonra Eren'imi şehit verdim, benim dünyam başıma yıkıldı" ifadelerini kullandı.Anne Bülbül, filmde emeği geçen yapımcı Mustafa Uslu ve ekibi başta olmak üzere herkese teşekkür ederek, "Acı acıdır ama Eren'in ardından benim için en değerli ve kıymetli çekilen bu film oldu" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1052327344_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6e920e657f167f2b6141c5b368b04ff7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, film, gala, eren bülbül, ayşe bülbül, iyi ki varsın eren

Eren Bülbül'ün annesi filmin galasına katıldı: ‘Döktüğümüz gözyaşını cumhurbaşkanımız da döktü’

14:44 02.01.2022
© AAAyşe Bülbül
Ayşe Bülbül - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© AA
Abone ol
Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017'de PKK ile girilen çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan filmin galasına katılan anne Ayşe Bülbül, “bizim döktüğümüz gözyaşını cumhurbaşkanımız da aynı şekilde döktü” dedi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan TRT Ortak Yapımı 'İyi ki Varsın Eren: Kesişme' filminin galasına katıldıktan sonra Maçka ilçesinin Köprüyanı Mahallesi'ndeki evine dönen anne Bülbül, film ile ilgili izlenimlerini paylaştı.
Bülbül, filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte izlediklerini ifade ederek, "Yavrumun filminin galasını izledim ama bir anne olarak hayatımızı izledim. Eren, kıpır kıpır bir çocuktu. Hele o Eren'i oynayan küçük oyuncular, aynı Eren'i görmüş gibi oldum" diye konuştu.
Ayşe Bülbül, filmi izlerken kendisinin ve şehit Gedik'in eşi Cemile Gedik'in çok duygulandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onlarla birlikte gözyaşı döktüğünü anlattı.
"Cumhurbaşkanımızla aynı sırada oturduk" diyen Bülbül, şöyle devam etti:
“Şehidimiz Ferhat Gedik'in eşi bir yanında ben de Eren'in annesi olarak diğer yanında oturduk bizim döktüğümüz gözyaşını cumhurbaşkanımız da aynı şekilde döktü. Biz ne kadar ağladıysak o bizden çok ağladı. Biz yine sağa sola döndük yaşımızı sildik ama o önündeki masadan peçete alarak gözyaşlarını sildi. Bizim hayatımızı izleyip de cumhurbaşkanımızın üzüldüğünü görünce acım bir ise orada ikiye katlandı. Orada cumhurbaşkanımızla birlikte bizimle birlikte ne insanlar gözyaşı döktü. Ne bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız aynı benim gibi gözyaşı döktü ama ben bir anneydim daha kötü oldum.”

‘Ben evladımın 4 yıldır doğum gününü kutluyorum, kardeşleri alıyorlar pastayı ortalarına yemiyorlar’

Anne Bülbül, filimden etkilendiği bölümleri aktararak, şunları söyledi:
“Filmde bütün bölümleri başından sonuna kadar izlediğim için kötü oldum. Hala kendimde değilim. Kendi dengemi sağlayamıyorum. Evladımın 1 Ocak doğum günü. Emrah abisini arayıp Eren'e pasta yaptırıp getir, üzerine de not yazdır dedim. Ben evladımın 4 yıldır doğum gününü kutluyorum. Kardeşleri alıyorlar pastayı ortalarına yemiyorlar. Hiçbir tanesi dokunmuyor pastaya. 13 tane evladımın birini vatana şehit verdim. Büyüttüğüm evladımdan gururluyum, onun yapmış olduğundan gururluyum. Eren, bugün yaşasaydı 20 yaşını dolduracaktı, öyle bir evladın annesi olduğum için gururluyum. Emeğim helali hoş olsun ben ona hakkımı helal ediyorum, o acaba bana evlatlık hakkını helal edecek mi?”

‘Ben orada Eren’i gerçekten gördüm’

Kendisini en çok etkileyen bölümün, oğlunun yevmiye aldıktan sonra markete gittiği sahne olduğunu ifade eden Bülbül, "Beni en çok etkileyen bölüm benim yavrumun yevmiye aldıktan sonra markete gidiyor, aldığı makarnaları kardeşlerine getirdiği bölüm ve son bölümde çeşme başında sırt üstü Eren'in vurulup düşmesiyle gözlerinin açık kalması. Ben orada ne olduğumu anlamadım, hayattan koptum, ben orada Eren’i gerçekten gördüm. O kadar üzüldüm o kadar üzüldüm. Acaba Erenim evladımın ölümüne sebep olanlarda bir lokma üzüldüler mi?" diye konuştu.

‘Ben onları çok yokluk içinde büyüttüm’

Bülbül, "Bir çocuğu sadece doğurmak, orada köy şartlarında büyütmek, hiçbir anne ve babanın tercihi olamaz. Ben onları çok yokluk içinde büyüttüm. Eşimi kaybedene kadar çok mutlu, dört dörtlük bir aileydik, huzuruyduk, ne zaman ki eşimi kaybettim, bir yıl sonra Eren'imi şehit verdim, benim dünyam başıma yıkıldı" ifadelerini kullandı.
Anne Bülbül, filmde emeği geçen yapımcı Mustafa Uslu ve ekibi başta olmak üzere herkese teşekkür ederek, "Acı acıdır ama Eren'in ardından benim için en değerli ve kıymetli çekilen bu film oldu" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:22Aleyna Tilki: Justin Bieber bana yürüdü
15:21Bulgaristan’da kuş gribi vakaları artıyor: 39 bin tavuk itlaf edilecek
15:13Denize atılmış şişenin içinden çıkan kağıdı bulan Prof. Dr. Gökoğlu: ‘Bu büyü mü bilen varsa yazsın’
15:10Yanan otomobilin bagajındaki ceset Suriyeli Yasin’in çıktı
15:03Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 68 köy yolu ulaşıma kapandı
14:47Messi koronavirüse yakalandı
14:44Eren Bülbül'ün annesi filmin galasına katıldı: ‘Döktüğümüz gözyaşını cumhurbaşkanımız da döktü’
14:42Uzmanlardan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı hale geldi, maskeyi bir an bile indirmeyin
14:25Rusya, Tacikistan’daki üssüne geçen yıl 50’nin üzerinde askeri araç ve teçhizat gönderdi
14:23Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu
14:18Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 13 Eylül’den bu yana en düşük vaka sayısı kaydedildi
14:14Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
14:12Makas atan sürücü TEM'de kaza yaptırdı
14:10Kızılırmak'ta renk değişimi: 'Kirlilik faktörü değil'
14:03Sürücülerden yumruklu ve metreli kavga
13:40Röportajda tepki çeken sözler: 'Hastanedeki görevliyi bile dövüyorlar, en büyük zenginliğim bu'
13:28Kılıçdaroğlu: Birinci önceliğim hane ekonomisini korumak olacak
13:26Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı: Hazine, enflasyona karşı yeni enstrümanlar üzerinde çalışıyor
13:24DP'li Enginyurt, zamları ateş yakarak protesto etti
13:10Uzayda badminton oynadılar