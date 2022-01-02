https://tr.sputniknews.com/20220102/eren-bulbulun-annesi-filmin-galasina-katildi-doktugumuz-gozyasini-cumhurbaskanimiz-da-doktu-1052327369.html

Eren Bülbül'ün annesi filmin galasına katıldı: ‘Döktüğümüz gözyaşını cumhurbaşkanımız da döktü’

Eren Bülbül'ün annesi filmin galasına katıldı: ‘Döktüğümüz gözyaşını cumhurbaşkanımız da döktü’

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017'de PKK ile girilen çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan filmin... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T14:44+0300

2022-01-02T14:44+0300

2022-01-02T14:44+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

film

gala

eren bülbül

ayşe bülbül

iyi ki varsın eren

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1052327344_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8255550f1980c567f0a8bf4763f0bdda.jpg

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan TRT Ortak Yapımı 'İyi ki Varsın Eren: Kesişme' filminin galasına katıldıktan sonra Maçka ilçesinin Köprüyanı Mahallesi'ndeki evine dönen anne Bülbül, film ile ilgili izlenimlerini paylaştı.Bülbül, filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte izlediklerini ifade ederek, "Yavrumun filminin galasını izledim ama bir anne olarak hayatımızı izledim. Eren, kıpır kıpır bir çocuktu. Hele o Eren'i oynayan küçük oyuncular, aynı Eren'i görmüş gibi oldum" diye konuştu.Ayşe Bülbül, filmi izlerken kendisinin ve şehit Gedik'in eşi Cemile Gedik'in çok duygulandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onlarla birlikte gözyaşı döktüğünü anlattı."Cumhurbaşkanımızla aynı sırada oturduk" diyen Bülbül, şöyle devam etti:‘Ben evladımın 4 yıldır doğum gününü kutluyorum, kardeşleri alıyorlar pastayı ortalarına yemiyorlar’Anne Bülbül, filimden etkilendiği bölümleri aktararak, şunları söyledi:‘Ben orada Eren’i gerçekten gördüm’Kendisini en çok etkileyen bölümün, oğlunun yevmiye aldıktan sonra markete gittiği sahne olduğunu ifade eden Bülbül, "Beni en çok etkileyen bölüm benim yavrumun yevmiye aldıktan sonra markete gidiyor, aldığı makarnaları kardeşlerine getirdiği bölüm ve son bölümde çeşme başında sırt üstü Eren'in vurulup düşmesiyle gözlerinin açık kalması. Ben orada ne olduğumu anlamadım, hayattan koptum, ben orada Eren’i gerçekten gördüm. O kadar üzüldüm o kadar üzüldüm. Acaba Erenim evladımın ölümüne sebep olanlarda bir lokma üzüldüler mi?" diye konuştu.‘Ben onları çok yokluk içinde büyüttüm’Bülbül, "Bir çocuğu sadece doğurmak, orada köy şartlarında büyütmek, hiçbir anne ve babanın tercihi olamaz. Ben onları çok yokluk içinde büyüttüm. Eşimi kaybedene kadar çok mutlu, dört dörtlük bir aileydik, huzuruyduk, ne zaman ki eşimi kaybettim, bir yıl sonra Eren'imi şehit verdim, benim dünyam başıma yıkıldı" ifadelerini kullandı.Anne Bülbül, filmde emeği geçen yapımcı Mustafa Uslu ve ekibi başta olmak üzere herkese teşekkür ederek, "Acı acıdır ama Eren'in ardından benim için en değerli ve kıymetli çekilen bu film oldu" dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, film, gala, eren bülbül, ayşe bülbül, iyi ki varsın eren