https://tr.sputniknews.com/20220102/erzincan-valiligi-duyurdu-kar-nedeniyle-okullar-tatil-edildi-1052333081.html

Erzincan Valiliği duyurdu: Kar nedeniyle okullar tatil edildi

Erzincan Valiliği duyurdu: Kar nedeniyle okullar tatil edildi

Erzincan’da olumsuz hava şartları sebebiyle il genelindeki tüm okullar 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kar yağışı

erzincan

okul

erzincan valisi

tatil

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Erzincan Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde tüm okullar 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini ilan etti.Valilikten yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.

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kar yağışı, erzincan, okul, erzincan valisi, tatil