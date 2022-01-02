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Erzincan Valiliği duyurdu: Kar nedeniyle okullar tatil edildi
Erzincan Valiliği duyurdu: Kar nedeniyle okullar tatil edildi
Erzincan’da olumsuz hava şartları sebebiyle il genelindeki tüm okullar 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
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kar yağışı
erzincan
okul
erzincan valisi
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Erzincan Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde tüm okullar 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini ilan etti.Valilikten yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.
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kar yağışı, erzincan, okul, erzincan valisi, tatil

Erzincan Valiliği duyurdu: Kar nedeniyle okullar tatil edildi

20:06 02.01.2022
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Erzincan’da olumsuz hava şartları sebebiyle il genelindeki tüm okullar 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.
Erzincan Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde tüm okullar 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini ilan etti.
Valilikten yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.
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