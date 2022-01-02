https://tr.sputniknews.com/20220102/fransada-tam-asili-kisilerin-karantina-suresi-dusuruldu-1052322209.html

Fransa'da tam aşılı kişilerin karantina süresi düşürüldü

Fransa'da tam aşılı kişilerin karantina süresi düşürüldü

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüse karşı tam aşılı olup testi pozitif çıkan kişilerin karantina süresinin 10 günden 7 güne düşürüldüğünü duyurdu. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T09:47+0300

2022-01-02T09:47+0300

2022-01-02T09:50+0300

koronavirüs

fransa

karantina

aşı

salgın

kovid-19

olivier veran

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ABD'nin ardından Fransa'da da aşılı kişilerin karantina süresi düşürüldü.Fransa Sağlık Bakanı Veran, "İzolasyon, kişinin beşinci günün sonunda negatif çıkmasıyla bitirilebilir. Aşı yaptırmayan kişilerin 10 gün boyunca izole olması gerekecek ancak onların da Kovid-19 testi yedinci günde negatif çıkarsa karantina sonlanabilecek" dedi.Veran, koronavirüsün daha bulaşıcı olan Omicron varyantının, 'çok sert bir kapanma önlemi' alınmadıkça durdurulamayacak kadar bulaşıcı olduğunu belirtti. Veran, "Ocak ayı boyunca tetikte kalacağız" diye ekledi.Cumartesi günü yayınlanan resmi verilere göre Fransa, pandeminin patlak vermesinden bu yana 10 milyondan fazla Kovid-19 vakası bildiren 6. ülke oldu.Fransa'da günlük koronavirüs vakaları üst üste 4 gündür 200 binin üzerinde seyrediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220101/abdde-koronavirus-nedeniyle-olenlerin-sayisi-825-bini-gecti-1052313328.html

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fransa, karantina, aşı, salgın, kovid-19, olivier veran