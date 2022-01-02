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Fransa'da tam aşılı kişilerin karantina süresi düşürüldü
Fransa'da tam aşılı kişilerin karantina süresi düşürüldü
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüse karşı tam aşılı olup testi pozitif çıkan kişilerin karantina süresinin 10 günden 7 güne düşürüldüğünü duyurdu. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T09:47+0300
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koronavirüs
fransa
karantina
aşı
salgın
kovid-19
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ABD'nin ardından Fransa'da da aşılı kişilerin karantina süresi düşürüldü.Fransa Sağlık Bakanı Veran, "İzolasyon, kişinin beşinci günün sonunda negatif çıkmasıyla bitirilebilir. Aşı yaptırmayan kişilerin 10 gün boyunca izole olması gerekecek ancak onların da Kovid-19 testi yedinci günde negatif çıkarsa karantina sonlanabilecek" dedi.Veran, koronavirüsün daha bulaşıcı olan Omicron varyantının, 'çok sert bir kapanma önlemi' alınmadıkça durdurulamayacak kadar bulaşıcı olduğunu belirtti. Veran, "Ocak ayı boyunca tetikte kalacağız" diye ekledi.Cumartesi günü yayınlanan resmi verilere göre Fransa, pandeminin patlak vermesinden bu yana 10 milyondan fazla Kovid-19 vakası bildiren 6. ülke oldu.Fransa'da günlük koronavirüs vakaları üst üste 4 gündür 200 binin üzerinde seyrediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220101/abdde-koronavirus-nedeniyle-olenlerin-sayisi-825-bini-gecti-1052313328.html
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fransa, karantina, aşı, salgın, kovid-19, olivier veran

Fransa'da tam aşılı kişilerin karantina süresi düşürüldü

09:47 02.01.2022 (güncellendi: 09:50 02.01.2022)
© REUTERS / Yves HermanFransa - koronavirüs
Fransa - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Yves Herman
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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüse karşı tam aşılı olup testi pozitif çıkan kişilerin karantina süresinin 10 günden 7 güne düşürüldüğünü duyurdu.
ABD'nin ardından Fransa'da da aşılı kişilerin karantina süresi düşürüldü.
Fransa Sağlık Bakanı Veran, "İzolasyon, kişinin beşinci günün sonunda negatif çıkmasıyla bitirilebilir. Aşı yaptırmayan kişilerin 10 gün boyunca izole olması gerekecek ancak onların da Kovid-19 testi yedinci günde negatif çıkarsa karantina sonlanabilecek" dedi.
Veran, koronavirüsün daha bulaşıcı olan Omicron varyantının, 'çok sert bir kapanma önlemi' alınmadıkça durdurulamayacak kadar bulaşıcı olduğunu belirtti. Veran, "Ocak ayı boyunca tetikte kalacağız" diye ekledi.
Cumartesi günü yayınlanan resmi verilere göre Fransa, pandeminin patlak vermesinden bu yana 10 milyondan fazla Kovid-19 vakası bildiren 6. ülke oldu.
Fransa'da günlük koronavirüs vakaları üst üste 4 gündür 200 binin üzerinde seyrediyor.
ABD - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
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