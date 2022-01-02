https://tr.sputniknews.com/20220102/gazprom-2021de-son-13-yilin-rekorunu-kirarak-5148-milyar-metrekup-gaz-uretti-1052334119.html
Gazprom 2021'de son 13 yılın rekorunu kırarak 514.8 milyar metreküp gaz üretti
Gazprom 2021'de son 13 yılın rekorunu kırarak 514.8 milyar metreküp gaz üretti
Rus doğalgaz devi Gazprom Başkanı Miller, şirketin geçen yıl 514.8 milyar metreküp gaz ürettiğini, bunun son 13 yılki çalışmaların en iyi sonucu ve bir önceki... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T21:32+0300
2022-01-02T21:32+0300
2022-01-02T21:32+0300
ekonomi
rusya
gazprom
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
kuzey akım-2
türkakım
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Gazprom Başkanı Aleksey Miller, şirketin 2021 yılının faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şirketin Telegram kanalında açıklamaları yayınlanan Miller, Gazprom’un geçen yıl 514.8 milyar metreküp gaz üreterek son 13 yılın en iyi sonucuna ulaştığını, bir önceki yılki üretime göre ise 62.2 milyar metreküp fazla üretim yapıldığını belirtti.Miller, “2021'de 514.8 milyar metreküp gaz ürettik. Bu, son 13 yılın en iyi sonucu. Ayrıca 2020 üretim rakamına göre 62.2 milyar metreküp fazla. Gazprom'un üretim artışı, 2021'de küresel gaz tüketimindeki büyümenin aslan payını karşıladı” ifadelerini paylaştı.‘2021’den rekor seviyede finansal sonuç ve temettü bekliyoruz’Geçen yıldan şirketin şimdiye kadar ulaşmadığı rekor seviyede finansal sonuç ve temettü beklendiğine dikkat çeken Miller, şöyle konuştu:‘Gazprom 2021’de Rusya pazarına 257.8 milyar metreküp gaz ulaştırdı, bu 2013’ten bu yana en yüksek miktar’Şirketin Rusya pazarına geçen yıl 257.8 milyar metreküp gaz ulaştırdığını vurgulayan Miller, bunun 2013’ten bu yana en yüksek miktar olduğunu ifade etti:‘Gazprom 2021’de uzak dış ülkelere tarihinin dördüncü en büyük gaz hacmini ihraç etti’Gazprom’un geçen yıl uzak dış ülkelere tarihinin dördüncü en büyük gaz hacmini ihraç ettiğinin altını çizen Miller, gaz tedarikinin yıl içinde 5.8 milyar metreküp artışla 185.1 milyar metreküpe ulaştığını belirtti.Boru hatları üzerinden iletilen gaz alımının geçen yıl 15 ülke tarafından artırıldığına dikkat çeken Miller, Gazprom’dan gaz alımını en çok artıran ülkelerin Türkiye (yüzde 63), İtalya (yüzde 20.3) ve Almanya (yüzde 10.5) olduklarını ifade etti.Kuzey Akım ve TürkAkım gibi modern deniz boru hatlarının Rus gazının Avrupa'ya güvenilir bir şekilde tedarikini sağlamada önemli bir rol oynadığına işaret eden Miller, “Bu nedenle 29 Aralık 2021 itibarıyla yılda 55 milyar metreküp kapasiteli Kuzey Akım-2 hattının tamamen çalışmaya hazır hale gelmesi çok önemli” vurgusunu yaptı.
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rusya, gazprom, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, kuzey akım-2, türkakım
Gazprom 2021'de son 13 yılın rekorunu kırarak 514.8 milyar metreküp gaz üretti
Rus doğalgaz devi Gazprom Başkanı Miller, şirketin geçen yıl 514.8 milyar metreküp gaz ürettiğini, bunun son 13 yılki çalışmaların en iyi sonucu ve bir önceki yılki üretime göre 62.2 milyar metreküp fazla olduğunu bildirdi.
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, şirketin 2021 yılının faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şirketin Telegram kanalında açıklamaları yayınlanan Miller, Gazprom’un geçen yıl 514.8 milyar metreküp gaz üreterek son 13 yılın en iyi sonucuna ulaştığını, bir önceki yılki üretime göre ise 62.2 milyar metreküp fazla üretim yapıldığını belirtti.
Miller, “2021'de 514.8 milyar metreküp gaz ürettik. Bu, son 13 yılın en iyi sonucu. Ayrıca 2020 üretim rakamına göre 62.2 milyar metreküp fazla. Gazprom'un üretim artışı, 2021'de küresel gaz tüketimindeki büyümenin aslan payını karşıladı” ifadelerini paylaştı.
‘2021’den rekor seviyede finansal sonuç ve temettü bekliyoruz’
Geçen yıldan şirketin şimdiye kadar ulaşmadığı rekor seviyede finansal sonuç ve temettü beklendiğine dikkat çeken Miller, şöyle konuştu:
“2021 sonu itibarıyla Gazprom'un tüm tarihinde görülmemiş azami finansal sonuç bekliyoruz. Bu, hem Gazprom hem de tüm Rus kamu şirketleri için temettülerin kesinlikle rekor seviyede olacağı anlamına geliyor.”
‘Gazprom 2021’de Rusya pazarına 257.8 milyar metreküp gaz ulaştırdı, bu 2013’ten bu yana en yüksek miktar’
Şirketin Rusya pazarına geçen yıl 257.8 milyar metreküp gaz ulaştırdığını vurgulayan Miller, bunun 2013’ten bu yana en yüksek miktar olduğunu ifade etti:
“Her zaman olduğu gibi, tüketicilere güvenilir bir şekilde gaz tedariki sağladık. Ön bilgilere göre Gazprom, gaz iletim sisteminden Rusya pazarına 257.8 milyar metreküp gaz tedarik etti. Bu, 2013'ten bu yana ulaşılan en yüksek seviye. 2020'ye kıyasla 31.9 milyar metreküp büyüme oldu.”
‘Gazprom 2021’de uzak dış ülkelere tarihinin dördüncü en büyük gaz hacmini ihraç etti’
Gazprom’un geçen yıl uzak dış ülkelere tarihinin dördüncü en büyük gaz hacmini ihraç ettiğinin altını çizen Miller, gaz tedarikinin yıl içinde 5.8 milyar metreküp artışla 185.1 milyar metreküpe ulaştığını belirtti.
Boru hatları üzerinden iletilen gaz alımının geçen yıl 15 ülke tarafından artırıldığına dikkat çeken Miller, Gazprom’dan gaz alımını en çok artıran ülkelerin Türkiye (yüzde 63), İtalya (yüzde 20.3) ve Almanya (yüzde 10.5) olduklarını ifade etti.
Kuzey Akım ve TürkAkım gibi modern deniz boru hatlarının Rus gazının Avrupa'ya güvenilir bir şekilde tedarikini sağlamada önemli bir rol oynadığına işaret eden Miller, “Bu nedenle 29 Aralık 2021 itibarıyla yılda 55 milyar metreküp kapasiteli Kuzey Akım-2 hattının tamamen çalışmaya hazır hale gelmesi çok önemli” vurgusunu yaptı.