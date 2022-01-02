https://tr.sputniknews.com/20220102/gazprom-2021de-son-13-yilin-rekorunu-kirarak-5148-milyar-metrekup-gaz-uretti-1052334119.html

Gazprom 2021'de son 13 yılın rekorunu kırarak 514.8 milyar metreküp gaz üretti

Gazprom 2021'de son 13 yılın rekorunu kırarak 514.8 milyar metreküp gaz üretti

Rus doğalgaz devi Gazprom Başkanı Miller, şirketin geçen yıl 514.8 milyar metreküp gaz ürettiğini, bunun son 13 yılki çalışmaların en iyi sonucu ve bir önceki... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T21:32+0300

2022-01-02T21:32+0300

2022-01-02T21:32+0300

ekonomi

rusya

gazprom

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

kuzey akım-2

türkakım

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Gazprom Başkanı Aleksey Miller, şirketin 2021 yılının faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şirketin Telegram kanalında açıklamaları yayınlanan Miller, Gazprom’un geçen yıl 514.8 milyar metreküp gaz üreterek son 13 yılın en iyi sonucuna ulaştığını, bir önceki yılki üretime göre ise 62.2 milyar metreküp fazla üretim yapıldığını belirtti.Miller, “2021'de 514.8 milyar metreküp gaz ürettik. Bu, son 13 yılın en iyi sonucu. Ayrıca 2020 üretim rakamına göre 62.2 milyar metreküp fazla. Gazprom'un üretim artışı, 2021'de küresel gaz tüketimindeki büyümenin aslan payını karşıladı” ifadelerini paylaştı.‘2021’den rekor seviyede finansal sonuç ve temettü bekliyoruz’Geçen yıldan şirketin şimdiye kadar ulaşmadığı rekor seviyede finansal sonuç ve temettü beklendiğine dikkat çeken Miller, şöyle konuştu:‘Gazprom 2021’de Rusya pazarına 257.8 milyar metreküp gaz ulaştırdı, bu 2013’ten bu yana en yüksek miktar’Şirketin Rusya pazarına geçen yıl 257.8 milyar metreküp gaz ulaştırdığını vurgulayan Miller, bunun 2013’ten bu yana en yüksek miktar olduğunu ifade etti:‘Gazprom 2021’de uzak dış ülkelere tarihinin dördüncü en büyük gaz hacmini ihraç etti’Gazprom’un geçen yıl uzak dış ülkelere tarihinin dördüncü en büyük gaz hacmini ihraç ettiğinin altını çizen Miller, gaz tedarikinin yıl içinde 5.8 milyar metreküp artışla 185.1 milyar metreküpe ulaştığını belirtti.Boru hatları üzerinden iletilen gaz alımının geçen yıl 15 ülke tarafından artırıldığına dikkat çeken Miller, Gazprom’dan gaz alımını en çok artıran ülkelerin Türkiye (yüzde 63), İtalya (yüzde 20.3) ve Almanya (yüzde 10.5) olduklarını ifade etti.Kuzey Akım ve TürkAkım gibi modern deniz boru hatlarının Rus gazının Avrupa'ya güvenilir bir şekilde tedarikini sağlamada önemli bir rol oynadığına işaret eden Miller, “Bu nedenle 29 Aralık 2021 itibarıyla yılda 55 milyar metreküp kapasiteli Kuzey Akım-2 hattının tamamen çalışmaya hazır hale gelmesi çok önemli” vurgusunu yaptı.

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rusya, gazprom, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, kuzey akım-2, türkakım