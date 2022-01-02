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HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
HDP, görevden alınan Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u, kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk etti. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T16:24+0300
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hdp
ihraç
disiplin kurulu
parti
disiplin
eğil
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Partiden yapılan açıklamada, Akkul'un, 'parti politikaları ve yerel yönetim ilkelerine ters düşen tutum, davranış ve söylemleri' nedeniyle kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.Mustafa Akkul hakkındaki disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından, konunun detayları ve sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.Akkul, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nca 24 Mart 2020'de görevden uzaklaştırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20200324/gorevden-alinan-hdpli-egil-belediye-baskani-akkul-tutuklandi-1041677276.html
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hdp, ihraç, disiplin kurulu, parti, disiplin, eğil

HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

16:24 02.01.2022
© DHAMustafa Akkul
Mustafa Akkul - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© DHA
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HDP, görevden alınan Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u, kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk etti.
Partiden yapılan açıklamada, Akkul'un, 'parti politikaları ve yerel yönetim ilkelerine ters düşen tutum, davranış ve söylemleri' nedeniyle kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.
Mustafa Akkul hakkındaki disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından, konunun detayları ve sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
Akkul, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nca 24 Mart 2020'de görevden uzaklaştırılmıştı.
Mustafa Akkul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2020
DÜNYA
Görevden alınan HDP’li Eğil Belediye Başkanı Akkul, tutuklandı
24 Mart 2020, 20:21
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