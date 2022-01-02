https://tr.sputniknews.com/20220102/hdp-eski-egil-belediye-baskani-mustafa-akkulu-kesin-ihrac-talebiyle-disipline-sevk-etti-1052329525.html

HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

HDP, görevden alınan Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u, kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk etti. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T16:24+0300

2022-01-02T16:24+0300

2022-01-02T16:24+0300

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eğil

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Partiden yapılan açıklamada, Akkul'un, 'parti politikaları ve yerel yönetim ilkelerine ters düşen tutum, davranış ve söylemleri' nedeniyle kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.Mustafa Akkul hakkındaki disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından, konunun detayları ve sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.Akkul, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nca 24 Mart 2020'de görevden uzaklaştırılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20200324/gorevden-alinan-hdpli-egil-belediye-baskani-akkul-tutuklandi-1041677276.html

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