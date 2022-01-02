https://tr.sputniknews.com/20220102/hurriyet-yazari-diyanet-isleri-baskanliginin-sorumlu-oldugu-alanda-yetkisinin-olmadigini-ogrendik-1052324727.html
Hürriyet yazarı: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, sorumlu olduğu alanda yetkisinin olmadığını öğrendik
Hürriyet yazarı: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, sorumlu olduğu alanda yetkisinin olmadığını öğrendik
Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan “Neredeyse siyasetin her alanında görüşe sahip Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, asıl sorumlu olduğu alanda hiçbir... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T12:34+0300
2022-01-02T12:34+0300
2022-01-02T12:34+0300
türkiye
nuray babacan
çocuk
cemaat
tarikat
diyanet başkanlığı
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Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan bugün yayınlanan yazısında, "Küçücük çocukların tarikat ve cemaat evlerinde istismara uğraması ise biraz aklı olan herkes tarafından dehşetle karşılanır. Bu can yakan konu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nda gündeme getirildi. Neredeyse siyasetin her alanında görüşe sahip Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, asıl sorumlu olduğu alanda hiçbir yetkisinin olmadığını öğrendik" değerlendirmesini yaptı.Babacan yazısında, "Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, ehli olmayan kişilerin açtığı bu tür yurtlardan dert yandı. Hatta İşleyen, ilginç bir örnek vererek, şöyle devam etti: Çok özür dileyerek ifade edeyim, diyelim ki; dansöz oynatarak tarikatçılık yapanlar var. Fakat bizim burda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir yaptırımımız yok. Bunlarla alakalı olarak, bazen devletin ilgili birimleri rapor istiyor, veriyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz” ifadesini kullandı.
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nuray babacan, çocuk, cemaat, tarikat, diyanet başkanlığı
Hürriyet yazarı: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, sorumlu olduğu alanda yetkisinin olmadığını öğrendik
Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan “Neredeyse siyasetin her alanında görüşe sahip Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, asıl sorumlu olduğu alanda hiçbir yetkisinin olmadığını öğrendik" ifadelerini kullandı.
Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan
bugün yayınlanan yazısında, "Küçücük çocukların tarikat ve cemaat evlerinde istismara uğraması ise biraz aklı olan herkes tarafından dehşetle karşılanır. Bu can yakan konu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nda gündeme getirildi. Neredeyse siyasetin her alanında görüşe sahip Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, asıl sorumlu olduğu alanda hiçbir yetkisinin olmadığını öğrendik"
değerlendirmesini yaptı.
Babacan yazısında, "Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, ehli olmayan kişilerin açtığı bu tür yurtlardan dert yandı. Hatta İşleyen, ilginç bir örnek vererek, şöyle devam etti: Çok özür dileyerek ifade edeyim, diyelim ki; dansöz oynatarak tarikatçılık yapanlar var. Fakat bizim burda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir yaptırımımız yok. Bunlarla alakalı olarak, bazen devletin ilgili birimleri rapor istiyor, veriyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz” ifadesini kullandı.