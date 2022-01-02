https://tr.sputniknews.com/20220102/israil-ucaklari-gazze-seridine-hava-saldirisi-duzenledi-1052319765.html

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçaklarınca Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T02:28+0300

2022-01-02T02:28+0300

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israil

filistin

gazze şeridi

hava saldırısı

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Alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen noktaya peş peşe saldırı düzenledi.Görgü tanıkları İsrail uçaklarının söz konusu bölgeye art arda 10 saldırı düzenlediğini belirtti.Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'den 2 roket atıldığı ve bunların Guş Dan bölgesi açıklarında Akdeniz'e düştüğü belirtilmişti.İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde de, İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketlere karşılık verme kararı aldığı kaydedilmişti.

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israil, filistin, gazze şeridi, hava saldırısı