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İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
02:28 02.01.2022 (güncellendi: 02:30 02.01.2022)
© İHA / HAMAD ALNAJJAR - MUHAMMED RABAHİsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi.
© İHA / HAMAD ALNAJJAR - MUHAMMED RABAH
İsrail savaş uçaklarınca Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen noktaya peş peşe saldırı düzenledi.
Additional footage. pic.twitter.com/4rxmzuybHK— Aurora Intel (@AuroraIntel) January 1, 2022
Görgü tanıkları İsrail uçaklarının söz konusu bölgeye art arda 10 saldırı düzenlediğini belirtti.
Video / #IAF 🇮🇱 airstrike on Hamas' Qadissiyah site, west of Khan Younis, southern #Gaza pic.twitter.com/lqwBK3ffkE— Aleph א (@no_itsmyturn) January 1, 2022
Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
#فيديو آخر لإحدى الغارات الاسرائيلية على موقع القادسية غرب خانيونس pic.twitter.com/dDZpjoCTKa— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 1, 2022
İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'den 2 roket atıldığı ve bunların Guş Dan bölgesi açıklarında Akdeniz'e düştüğü belirtilmişti.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde de, İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketlere karşılık verme kararı aldığı kaydedilmişti.