Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220102/israil-ucaklari-gazze-seridine-hava-saldirisi-duzenledi-1052319765.html
İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
İsrail savaş uçaklarınca Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T02:28+0300
2022-01-02T02:30+0300
dünya
israil
filistin
gazze şeridi
hava saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1044881867_0:231:601:569_1920x0_80_0_0_9a7d408e014bf524c9a548f9fe61327b.jpg
Alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen noktaya peş peşe saldırı düzenledi.Görgü tanıkları İsrail uçaklarının söz konusu bölgeye art arda 10 saldırı düzenlediğini belirtti.Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'den 2 roket atıldığı ve bunların Guş Dan bölgesi açıklarında Akdeniz'e düştüğü belirtilmişti.İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde de, İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketlere karşılık verme kararı aldığı kaydedilmişti.
israil
filistin
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1044881867_0:175:601:625_1920x0_80_0_0_3c169b9fe9c4fe442e8dbb23b71624c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, filistin, gazze şeridi, hava saldırısı

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

02:28 02.01.2022 (güncellendi: 02:30 02.01.2022)
© İHA / HAMAD ALNAJJAR - MUHAMMED RABAHİsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© İHA / HAMAD ALNAJJAR - MUHAMMED RABAH
Abone ol
İsrail savaş uçaklarınca Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen noktaya peş peşe saldırı düzenledi.
Görgü tanıkları İsrail uçaklarının söz konusu bölgeye art arda 10 saldırı düzenlediğini belirtti.
Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'den 2 roket atıldığı ve bunların Guş Dan bölgesi açıklarında Akdeniz'e düştüğü belirtilmişti.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde de, İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketlere karşılık verme kararı aldığı kaydedilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:35CHP'den zam tepkisi: Erdoğan’ın yaptığı zam değil zulümdür
03:30Kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını bırakıp kaçtı
03:22Bursa’da toplu ulaşıma yüzde 20 zam
02:46Fenerbahçe'de Okan Buruk iddiası
02:38Erman Toroğlu eski avukatıyla dünya evine girdi
02:28İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
02:16Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişiler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
01:55ABD'de birçok üniversite vaka artışı nedeniyle uzaktan eğitime dönüyor
01:44Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıraathane ziyareti
01:3050 milyonda bir görülüyor: İki ayrı rahminden aynı anda iki bebek dünyaya getirdi
01:17Havai fişekleri izlemek için terasa çıkan 8 yaşındaki çocuk, yorgun mermiyle ağır yaralandı
00:53Türkiye, NATO görevini Fransa'ya devretti
00:51Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar
00:41Küçükçekmece'de yol verme kavgası: 2 ölü, 2 yaralı, 8 gözaltı
00:28Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı
DünTony Blair'in şövalyelik unvanının geri alınması için imza kampanyası başlatıldı
DünGolf arabası süren orangutan sosyal medyayı salladı
DünTürkiye Dışişleri, Almanya’da Müslüman mezarlığına saldırının faillerinin bulunmasını talep etti
Dünİran'ın güneydoğusunda çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi ile 5 militan hayatını kaybetti
DünMarmaray'a yüzde 36 zam geldi, TCDD 'İBB tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu' dedi