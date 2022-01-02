https://tr.sputniknews.com/20220102/makas-atan-surucu-temde-kaza-yaptirdi-1052326512.html

Makas atan sürücü TEM'de kaza yaptırdı

Makas atan sürücü TEM'de kaza yaptırdı

Başakşehir TEM otoyolu Altınşehir mevkiindeki viyadük üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü, önünde ilerleyen araca çarparak kaza yapmasına neden oldu... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T14:12+0300

2022-01-02T14:12+0300

2022-01-02T14:12+0300

türkiye

istanbul

tem otoyolu

trafik kazası

başakşehir

makas

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İstanbul Başakşehir TEM otoyolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önünde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kazada bir kadın yaralandı.Başakşehir TEM otoyolu Altınşehir mevkiindeki viyadük üzerinde meydana gelen kazada, İddiaya göre Edirne istikametinde makas atarak ilerleyen sürücünün kullandığı otomobil, Feyzullah Selçuk'un kullandığı otomobilin arka tekerine çarptı. Kaza sonrası makas atan sürücünün otomobili takla atarken Feyzullah Selçuk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobilde çevresinde dönerek bariyerlere vurdu. Takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Bariyerlere çarpan otomobildeki yolculardan bir kadın da hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.‘Arkadan makas ata ata geliyormuş, Allah'tan kemerler takılıydı’Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol ortasında takla atan otomobil vatandaşlar tarafından düzeltilerek yol kenarına alındı. Kaza anını anlatan sürücü Feyzullah Selçuk, "Biz sağ şeritte ilerliyorduk. Arkadan makas ata ata geliyormuş. Bizim sağ arka lastiğe vurdu. Biz de döne döne bariyerlere çarptık. Allah'tan kemerler takılıydı. Eşim hafif yaralı, araba içinde 3 kişiydik.ö diye konuştu.

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istanbul, tem otoyolu, trafik kazası, başakşehir, makas