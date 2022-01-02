https://tr.sputniknews.com/20220102/rusya-tacikistandaki-ussune-gecen-yil-50nin-uzerinde-askeri-arac-ve-techizat-gonderdi-1052327090.html
Rusya, Tacikistan’daki üssüne geçen yıl 50’nin üzerinde askeri araç ve teçhizat gönderdi
Rusya, Tacikistan’daki üssüne geçen yıl 50’nin üzerinde askeri araç ve teçhizat gönderdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Tacikistan'da yer alan en büyük yurtdışı üssüne geçen yıl 50'den fazla yeni ve modernize edilmiş askeri araç ve özel teçhizatın... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T14:25+0300
2022-01-02T14:25+0300
2022-01-02T14:25+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın 2021'de Tacikistan’daki 201. Askeri Üssü’ne, aralarında modernize edilmiş, geliştirilmiş manevra kabiliyeti ve mürettebat korumasına sahip T-72B3M tanklarının ve BMP-2M zırhlı piyade araçlarının bulunduğu 50'den fazla yeni ve modernize edilmiş askeri araç ve özel teçhizatın gönderildiği belirtildi.Açıklamaya göre üsse ayrıca sahadaki silahların ve askeri araçların teknik bakımı ve onarımı için atölyelerin yanı sıra AK-12 otomatik tüfekleri, Verba taşınabilir uçaksavar füze sistemleri, ASVK-M büyük kalibre keskin nişancı tüfekleri, 12.7 mm’lik NSV ‘Utes’ makineli tüfekleri, Kornet tanksavar füze sistemleri gönderildi.Açıklamada, “Topçu birlikleri, düşmana ait silahların mevzilerini keşfetmek, top mermilerinin yörüngelerini hesaplamak, dost silahların atış noktalarını revize etmek için tasarlanmış Aistenok taşınabilir keşif ve atış kontrol radar sistemi ile güçlendirildi” ifadeleri yer aldı.Rusya, Taliban’ın iktidara gelmesinin ardından Afganistan'dan teröristlerin ve aşırılık yanlılarının Tacikistan'a ve diğer ülkelere nüfuz etme tehdidinde artış olduğunu bildirmişti. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) geçen aralıkta Tacikistan’daki askeri altyapının güçlendirilmesine karar vermişti.Rusya'nın 7 binden fazla askerinin görev yaptığı Tacikistan'ın Duşanbe ve Bohtar şehirlerinde konuşlanan 201. Askeri Üs, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042 yılına kadar faaliyet gösterecek.
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rusya, afganistan, tacikistan, taliban, askeri üs
Rusya, Tacikistan’daki üssüne geçen yıl 50’nin üzerinde askeri araç ve teçhizat gönderdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Tacikistan'da yer alan en büyük yurtdışı üssüne geçen yıl 50'den fazla yeni ve modernize edilmiş askeri araç ve özel teçhizatın gönderildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın 2021'de Tacikistan’daki 201. Askeri Üssü’ne, aralarında modernize edilmiş, geliştirilmiş manevra kabiliyeti ve mürettebat korumasına sahip T-72B3M tanklarının ve BMP-2M zırhlı piyade araçlarının bulunduğu 50'den fazla yeni ve modernize edilmiş askeri araç ve özel teçhizatın gönderildiği belirtildi.
Açıklamaya göre üsse ayrıca sahadaki silahların ve askeri araçların teknik bakımı ve onarımı için atölyelerin yanı sıra AK-12 otomatik tüfekleri, Verba taşınabilir uçaksavar füze sistemleri, ASVK-M büyük kalibre keskin nişancı tüfekleri, 12.7 mm’lik NSV ‘Utes’ makineli tüfekleri, Kornet tanksavar füze sistemleri gönderildi.
Açıklamada, “Topçu birlikleri, düşmana ait silahların mevzilerini keşfetmek, top mermilerinin yörüngelerini hesaplamak, dost silahların atış noktalarını revize etmek için tasarlanmış Aistenok taşınabilir keşif ve atış kontrol radar sistemi ile güçlendirildi” ifadeleri yer aldı.
Rusya, Taliban’ın iktidara gelmesinin ardından Afganistan'dan teröristlerin ve aşırılık yanlılarının Tacikistan'a ve diğer ülkelere nüfuz etme tehdidinde artış olduğunu bildirmişti. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) geçen aralıkta Tacikistan’daki askeri altyapının güçlendirilmesine karar vermişti.
Rusya'nın 7 binden fazla askerinin görev yaptığı Tacikistan'ın Duşanbe ve Bohtar şehirlerinde konuşlanan 201. Askeri Üs, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042 yılına kadar faaliyet gösterecek.