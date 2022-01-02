Sosyal medyadan yardım istedi: Boşanma aşamasında olduğu eşi, 6 yaşındaki çocuğunun önünde darp etti

29 yaşındaki Elif Dağatar, sosyal medya hesabından yardım isteyerek, boşanmak üzere olduğu kocası 34 yaşındaki kocası Ertuğrul T. tarafından 6 yaşındaki oğlunun gözü önünde darp edildiği anların güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Kocasından şikayetçi olduğu öğrenilen Elif Dağatar, görüntülü paylaşımında, "Dün boşanmak üzere olduğum eşim tarafından ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE darp edildim ve ilk kez değil defalarca şikâyet ettim, Elini kolunu sallayarak gitti. Ben öldükten sonra mı gelecek adalet!" ifadelerine yer verdi.
Eyüpsultan'da bulunan bir restoranda boşanma aşamasında olduğu eşi Ertuğrul T. ile buluşan Elif Dağatar, 6 yaşındaki çocuğunun önünde darp edildi. Şiddete uğradığı anları sosyal medyadan paylaşan Dağatar, yardım istedi.
29 yaşındaki Elif Dağatar, sosyal medya hesabından yardım isteyerek, boşanmak üzere olduğu kocası 34 yaşındaki kocası Ertuğrul T. tarafından 6 yaşındaki oğlunun gözü önünde darp edildiği anların güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.
Kocasından şikayetçi olduğu öğrenilen Elif Dağatar, görüntülü paylaşımında, "Dün boşanmak üzere olduğum eşim tarafından ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE darp edildim ve ilk kez değil defalarca şikâyet ettim, Elini kolunu sallayarak gitti. Ben öldükten sonra mı gelecek adalet!" ifadelerine yer verdi.