https://tr.sputniknews.com/20220102/sosyal-medyadan-yardim-istedi-bosanma-asamasinda-oldugu-esi-6-yasindaki-cocugunun-onunde-darp-etti-1052330550.html

Sosyal medyadan yardım istedi: Boşanma aşamasında olduğu eşi, 6 yaşındaki çocuğunun önünde darp etti

Sosyal medyadan yardım istedi: Boşanma aşamasında olduğu eşi, 6 yaşındaki çocuğunun önünde darp etti

Eyüpsultan'da bulunan bir restoranda boşanma aşamasında olduğu eşi Ertuğrul T. ile buluşan Elif Dağatar, 6 yaşındaki çocuğunun önünde darp edildi. Şiddete... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T17:28+0300

2022-01-02T17:28+0300

2022-01-02T17:28+0300

türkiye

istanbul

darp

kadına yönelik şiddet

aile içi şiddet

boşanma

eyüpsultan

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29 yaşındaki Elif Dağatar, sosyal medya hesabından yardım isteyerek, boşanmak üzere olduğu kocası 34 yaşındaki kocası Ertuğrul T. tarafından 6 yaşındaki oğlunun gözü önünde darp edildiği anların güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Kocasından şikayetçi olduğu öğrenilen Elif Dağatar, görüntülü paylaşımında, "Dün boşanmak üzere olduğum eşim tarafından ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE darp edildim ve ilk kez değil defalarca şikâyet ettim, Elini kolunu sallayarak gitti. Ben öldükten sonra mı gelecek adalet!" ifadelerine yer verdi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, darp, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, boşanma, eyüpsultan