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https://tr.sputniknews.com/20220102/suruculerden-yumruklu-ve-metreli-kavga-1052326234.html
Sürücülerden yumruklu ve metreli kavga
Sürücülerden yumruklu ve metreli kavga
Sultangazi'de iki otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışma, bir süre sonra caddede yumruklu kavgaya dönüştü. Sürücülerden birinin diğer sürücüye elindeki... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T14:03+0300
2022-01-02T14:03+0300
yaşam
türkiye
sürücü
kavga
otomobil
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İstanbul Sultangazi’de caddede ilerleyen iki otomobilin sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Sürücüler araçlarını yol kenarına bırakarak cadde ortasında tartışmaya devam etti.Daha sonra sürücülerden biri yanındaki arkadaşıyla diğer sürücüye saldırdı. Diğer sürücüde kendini korumak için karşılık verince kavga bir anda büyüdü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırırken, birinin elindeki metreyle saldırdığı görüldü. Bir vatandaş araya girerek kavgayı ayırdı ve iki tarafında otomobiline binmesini sağladı.
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türkiye, sürücü, kavga, otomobil

Sürücülerden yumruklu ve metreli kavga

14:03 02.01.2022
© DHASürücülerden yumruklu ve metreli kavga
Sürücülerden yumruklu ve metreli kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© DHA
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Sultangazi'de iki otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışma, bir süre sonra caddede yumruklu kavgaya dönüştü. Sürücülerden birinin diğer sürücüye elindeki metreyle saldırdığı kavgayı araya giren bir vatandaş ayırdı.
İstanbul Sultangazi’de caddede ilerleyen iki otomobilin sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Sürücüler araçlarını yol kenarına bırakarak cadde ortasında tartışmaya devam etti.
Daha sonra sürücülerden biri yanındaki arkadaşıyla diğer sürücüye saldırdı. Diğer sürücüde kendini korumak için karşılık verince kavga bir anda büyüdü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırırken, birinin elindeki metreyle saldırdığı görüldü. Bir vatandaş araya girerek kavgayı ayırdı ve iki tarafında otomobiline binmesini sağladı.
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