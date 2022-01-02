Sürücülerden yumruklu ve metreli kavga

İstanbul Sultangazi’de caddede ilerleyen iki otomobilin sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Sürücüler araçlarını yol kenarına bırakarak cadde ortasında tartışmaya devam etti.Daha sonra sürücülerden biri yanındaki arkadaşıyla diğer sürücüye saldırdı. Diğer sürücüde kendini korumak için karşılık verince kavga bir anda büyüdü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırırken, birinin elindeki metreyle saldırdığı görüldü. Bir vatandaş araya girerek kavgayı ayırdı ve iki tarafında otomobiline binmesini sağladı.
Sultangazi'de iki otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışma, bir süre sonra caddede yumruklu kavgaya dönüştü. Sürücülerden birinin diğer sürücüye elindeki metreyle saldırdığı kavgayı araya giren bir vatandaş ayırdı.
İstanbul Sultangazi’de caddede ilerleyen iki otomobilin sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Sürücüler araçlarını yol kenarına bırakarak cadde ortasında tartışmaya devam etti.
Daha sonra sürücülerden biri yanındaki arkadaşıyla diğer sürücüye saldırdı. Diğer sürücüde kendini korumak için karşılık verince kavga bir anda büyüdü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırırken, birinin elindeki metreyle saldırdığı görüldü. Bir vatandaş araya girerek kavgayı ayırdı ve iki tarafında otomobiline binmesini sağladı.