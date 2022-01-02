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Suudi Arabistan’da kar sevinci
Suudi Arabistan’da kar sevinci
Suudi Arabistan’da etkili olan kar yağışı sonrası halk sokaklarda karın keyfini çıkardı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T16:40+0300
2022-01-02T16:40+0300
dünya
fotoğraf
suudi arabistan
kar yağışı
kar
sevinç
kardan adam
kardan heykel
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Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, sokakları beyazı boyadı. Halk, 2022 yılının ilk karını kutlarken, geleneksel dans gösterileri yapıldı.Hükümet yetkilileri, kar yağışı nedeniyle yollardaki denetimi arttırdı ve bölge valisi talimatıyla acil durum planı hazırlandı. Afet ve kriz yönetim merkezi ise, sert hava koşulları nedeniyle halka dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu.Suudi Arabistan'ın kuzeyinde yer alan Tebük bölgesinde, nadiren de olsa yağmur ve kar yağışı görülüyor.
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fotoğraf, suudi arabistan, kar yağışı, kar, sevinç, kardan adam, kardan heykel

Suudi Arabistan’da kar sevinci

16:40 02.01.2022
© İHASuudi Arabistan’da kar sevinci
Suudi Arabistan’da kar sevinci - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© İHA
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Suudi Arabistan’da etkili olan kar yağışı sonrası halk sokaklarda karın keyfini çıkardı.
Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, sokakları beyazı boyadı. Halk, 2022 yılının ilk karını kutlarken, geleneksel dans gösterileri yapıldı.
Hükümet yetkilileri, kar yağışı nedeniyle yollardaki denetimi arttırdı ve bölge valisi talimatıyla acil durum planı hazırlandı.
Afet ve kriz yönetim merkezi ise, sert hava koşulları nedeniyle halka dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan'ın kuzeyinde yer alan Tebük bölgesinde, nadiren de olsa yağmur ve kar yağışı görülüyor.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Hamilton kazandı
6 Aralık 2021, 00:08
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