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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220102/ticari-kredi-faizleri-265-puan-yukseldi-25-yilin-en-yuksegi-1052330851.html
Ticari kredi faizleri 2.65 puan yükseldi: 2.5 yılın en yüksek seviyesinde
Ticari kredi faizleri 2.65 puan yükseldi: 2.5 yılın en yüksek seviyesinde
24 Aralık haftası itibariyle ticari kredi faizleri 2.65 puan yükselişle yüzde 23.56’ya çıktı. Ticari kredi faizleri, Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T17:44+0300
2022-01-02T17:44+0300
ekonomi
merkez bankası
kredi
faiz
ticari
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Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 24 Aralık haftası itibariyle ticari kredi faizleri 2.65 puan yükselişle yüzde 23.56’ya çıktı.Dünya gazetesinin aktardığına göre, son yılların haftalık en sert artışı yaşanırken kredi faizinde yüzde 23.56’lık seviye 19 Temmuz 2019 haftasından bu yana en yüksek veriye işaret ediyor. Böylece Merkez Bankası’nın yüzde 14 politika faiziyle ticari kredi faizleri arasındaki makas daha da açıldı ve 9.5 puanı geçti.Merkez Bankası verilerine göre bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 24 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 177 baz puan artışla yüzde 17.09 olurken dolar mevduat faizi 7 baz puan artışla yüzde 0.65 ve Euro mevduat faizi 3 baz puan artışla yüzde 0.24’e çıktı.TL bazlı konut kredi faizleri 32 baz puan artışla yüzde 17.59; taşıt kredi faizleri 272 baz puan artışla yüzde 26.36 ve ihtiyaç kredi faizleri 303 baz puan artışla yüzde 28.21’e yükseldi.Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 149 baz puan artışla yüzde 5.75 olurken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 18 baz puan azalışla yüzde 3.51’e geriledi.
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merkez bankası, kredi, faiz, ticari

Ticari kredi faizleri 2.65 puan yükseldi: 2.5 yılın en yüksek seviyesinde

17:44 02.01.2022
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24 Aralık haftası itibariyle ticari kredi faizleri 2.65 puan yükselişle yüzde 23.56’ya çıktı. Ticari kredi faizleri, Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 24 Aralık haftası itibariyle ticari kredi faizleri 2.65 puan yükselişle yüzde 23.56’ya çıktı.
Dünya gazetesinin aktardığına göre, son yılların haftalık en sert artışı yaşanırken kredi faizinde yüzde 23.56’lık seviye 19 Temmuz 2019 haftasından bu yana en yüksek veriye işaret ediyor. Böylece Merkez Bankası’nın yüzde 14 politika faiziyle ticari kredi faizleri arasındaki makas daha da açıldı ve 9.5 puanı geçti.
Merkez Bankası verilerine göre bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 24 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 177 baz puan artışla yüzde 17.09 olurken dolar mevduat faizi 7 baz puan artışla yüzde 0.65 ve Euro mevduat faizi 3 baz puan artışla yüzde 0.24’e çıktı.
TL bazlı konut kredi faizleri 32 baz puan artışla yüzde 17.59; taşıt kredi faizleri 272 baz puan artışla yüzde 26.36 ve ihtiyaç kredi faizleri 303 baz puan artışla yüzde 28.21’e yükseldi.
Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 149 baz puan artışla yüzde 5.75 olurken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 18 baz puan azalışla yüzde 3.51’e geriledi.
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